L’estadi de Vilatenim lluirà en la inauguració del MICFootball

Les banderes tornaran a onejar aquest matí a l’estadi de Vilatenim. El torneig internacional de futbol base MICFootball (MIC-Mediterranean International Cup) es posa en marxa avui amb la participació més elevada de la seva història: més de 8.000 futbolistes i 412 equips procedents de 39 països dels cinc continents. La competició de referència a les comarques gironines per Setmana Santa, que celebra la 22a edició, es disputarà fins aquest diumenge de Pascua a 56 camps de 40 municipis de la província. Com és habitual, els jugadors i jugadores es repartiran en 9 categories repartides per edats, des de U12 fins a U19.

La jornada a Vilatenim es podrà seguir en directe per Esport3 a partir de les 10:00 hores amb el partit de la categoria U16 (cadet) entre el conjunt local, el Figueres, i el Liverpool. La cerimònia d’inauguració començarà a les 11:00 hores amb la tradicional desfilada amb els abanderats dels equips participants, els parlaments de les autoritats i el reconeixement públic del guanyadora de la 12a edició del Premi Dani Montesinos de periodisme esportiu, que enguany és l’estudiant Marta Giménez Tejederas.

Tot seguit, el Barça i el CP Sarrià de la categoria U14 (infantil) entraran en acció amb l’enfrontament inaugural.

Les finals de les 9 categories, i per primer cop també del MICIntegra, es dividiran entre Figueres i Palamós el cap de setmana. La resta de municipis de la demarcació acolliran els més de 1.000 partits que es disputaran aquests dies amb les novetats de Breda, Celrà, Maçanet de la Selva i Vilamalla.

Aquest any hi ha rècord de participació amb 412 equips, provinents de 39 països. D’entre els clubs confirmats, hi ha nombrosos representants de Primera Divisió -entre els quals hi ha el Girona-, la Premiere League, la Ligue 1 o la Serie A. El Shakhtar Donetsk torna al MIC, després de perdre’s la darrera edició per culpa del conflicte bèl·lic entre Ucraïna i Rússia.