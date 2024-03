Time Travel i JET Terrassa, campiones del CBGB24 femení

Time Travel i JET Terrassa són les campiones del Costa Brava Girona Basket 2024 en categories femenines cadet i infantil, respectivament. El torneig ha disputat les primeres finals i dijous al matí inicia la competició masculina on manté la presència d'equips internacionals d'alta volada i amplia el desplegament de clubs i pavellons.

La desena edició del CBGB ja ha superat el seu equador després del desenllaç de les categories femenines. La final cadet ha confirmat la potència del Time Travel, el combinat barceloní que ha marxat de Girona amb un ple de victòries i deixant un repertori de jugades precioses i virals a les xarxes. Les bessones Alba i Rocío Heredia, de fet, han estat escollides com a millors jugadores del torneig cadet. A la final han superat un lluitador Barpa Sports de Xile, que arribava invicte al partit. El segon equip de l'expedició xilena ha acabat en quarta posició després de caure amb el Premià de Dalt, tercer.

En infantils s'ha viscut una final molt més disputada entre el JET Terrassa i el Granollers. Aquestes últimes han cedit pocs punts per quart, però, al marcador final, el títol se'ls va escapar per 63 a 79. I això que en la segona meitat s'intuïa una remuntada amb èpica. Finalment, el triomf ha estat per unes terrassenques que no han abaixat el ritme en cap moment de la competició. Ivet Montalvo, del JET, va ser la MVP. En el duel per al tercer lloc el Bàsquet Girona Uni Laia Palau s'ha exhibit davant el Post SV de Nuremberg guanyant un merescut bronze.

Tot a punt pel torneig masculí

Dijous al matí es donarà el tret de sortida a tres dies més plens de bàsquet. Ara és el torn dels equips del Costa Brava Girona Basket masculí, que a més a més de les categories cadet i infantil també comptarà amb una de mini. En total, hi haurà més de mig miler de jugadors que passaran pels pavellons de Vilablareix, Salt, Sant Gregori, Montfalgars, Fontajau, Palau Sacosta i Quart.

El Zalgiris Kaunas, club d'Eurolliga, és el més cridaner dels grans noms que són presents al CBGB24. A escala internacional, també destaca el Rasta Vechta, un dels més potents de la Bundeslliga alemanya on també juga el primer equip de l'acadèmia Freak City, el Bamberg. D'Alemanya encara cal afegir els Cybex Talents, del Bayreuth, i l'Elite Basket Nürnberg, un combinat amb els millors jugadors de la regió. L'Apollo d'Amsterdam, un clàssic del CBGB, tampoc hi faltarà, i fins i tot ha disputat avui un amistós amb el Rasta. Entre tant estranger, Sant Narcís, Vilablareix i Fontajau són la representació gironina que farà d'amfitriona als clubs europeus, estatals i catalans, com sempre amb el Valladolid, que ve des de la primera edició del Torneig.

Durant dijous i fins divendres al matí tots ells disputaran la fase de grups. Divendres a la tarda, tindran lloc les semifinals i, dissabte al matí, les finals del CBGB24 que, ara sí, podrà donar per acabada la seva desena edició. No són pas pocs, deu anys, i encara menys si una competició ha sabut mantenir un cartell internacional duent joves talents d'arreu del món a les pistes gironines. D'això tracta el Costa Brava Girona Basket.

Tots els partits del torneig poden seguir-se en directe a través de Swish, la nova aplicació del que ha incorporat el torneig i on també poden consultar-se les estadístiques completes de cada partit i jugador.