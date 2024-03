Finals internacionals al CBGB24

Time Travel i Barpa Sports de Xile, en cadets, i Granollers i JET Terrassa, en infantils. Aquests són els equips que dimecres al migdia jugaran les finals del Costa Brava Girona Basket en categoria femenina. Serà als pavellons de Palau Sacosta i Montfalgars, respectivament, que han sigut les seus del torneig des de dilluns.

Així doncs, el CBGB continuarà comptant amb duels internacionals en la darrera jornada de l'edició femenina. La gran final de cadets posarà cara a cara els dos equips que han demostrat ser més forts durant la competició. Ni Basket Chile Barpa Sports ni Time Travel –tots dos combinats de diferents jugadores– han perdut cap partit durant el torneig, i apunten a un duel d'alt voltatge. Les catalanes van eliminar el Premià de Dalt a les semifinals, i les xilenes van fer-ho amb les seves companyes d'expedició, un segon equip del combinat Barpa Sports, també a gran nivell. D'aquesta manera, Catalunya i Xile es veuran les cares tant a la final com al duel per al tercer i quart lloc. Aquest, a les 11 h, servirà d'aperitiu a la final.

Pel que fa a les infantils, Montfalgars viurà a les 12 h una final catalana entre Granollers i JET Terrassa. L'un i l'altre han dominat amb plens de victòries els seus grups i van eliminar el Post SV de Nuremberg i el Bàsquet Girona Uni Laia Palau, més resistent que les alemanyes, firmant dos partits sòlids a semifinals.

En la clausura del torneig femení el cinquè i sisè lloc de categoria cadet serà per Grup Barna o Campdevànol, i el setè i vuitè se'l repartiran Fontajau i Draft Gramenet. A categoria infantil SESE i Basket Chile Barpa Sports s'enfrontaran pel cinquè i sisè lloc, i Draft Gramenet i Campdevànol pel setè i vuitè.

Arriben els equips masculins

No és, però, l'últim dia del torneig, ja que dimecres arribarà a Girona el gruix d'equips masculins que entre dijous i dissabte competiran al torneig masculí. De fet, alguns dels clubs que hi participen ja han arribat, com el cadet del Rasta Vechta, que avui ja ha jugat un amistós amb el Bàsquet Girona a Vila-roja.

Després de les més de 40.000 visualitzacions aconseguides dilluns entre Instagram, sobretot, i TikTok, el Costa Brava Girona Basket va mantenir-se com un torneig viral sumant de nou desenes de milers d'interaccions a xarxes. La nova aplicació de Swish va continuar mostrant fins a quin punt ha modernitzat el torneig amb un exhaustiu seguiment en directe dels partits i el recompte de les estadístiques completes.