Duríssima derrota de l'Uni contra un Celta que lluita per no baixar (57-64)

L'Spar Girona ha sumat una nova decepció aquest vespre a Fontajau contra un Celta que lluita per no baixar. La davallada de les gironines no sembla tenir aturador, sense lideratge més enllà de Magarity, i amb unes sensacions que no fan presagiar massa res de bo en els play-off. L'equip que volia remuntar 21 punts al Besiktas no ha pogut contra un rival que potser l'any que ve és a la lliga Challenge.

El partit ha començat amb un 0-7 que no feia presagiar res de bo. De seguida l'Uni ha reaccionat (11-9) però mai ha pogut demostrar la superioritat que hi ha entre els dos equips. Al descans, fent-ho molt malament, les gironines manaven de 5 (28-23)

L'espessor ha seguit després del descans, sense que l'Uni trobés la clau per desempallegar-se del Celta. Del 28-23 s'ha passat al 30-32 que tornava a posar les gallegues per davant i malgrat que un triple de Nicholson obria de nou una mica de forat (37-32) les visitants s'han tornat a posar per davant amb un 2+1 de Trahan Davis (39-41). Era desesperant. I al final, sobre la botzina, un triple de Benton duia el partit igualat a l'inici dels últims 10 minuts (46-46).

A cinc minuts i mig del final el Celta guanyava d'un (52-53) i feia la sensació que si s'ho creia podia provocar un estrip gros a Fontajau. L'espiral era molt perillós. A 2.35 Íñiguez ha hagut de demanar temps mort perquè la cosa cada vegada feia més mala pinta (54-57).

Bertsch de tres ha fet el 57-59, pero el Celta ha respost 57-61.

I les gallegues, que s'ho han cregut, han acabat guanyant 57-64, per molt dur i increïble que sembli. Deixant l'Uni tocat i enfonsat com feia temps que no es veia.