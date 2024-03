El futbol femení entra en acció al MIC

El MIC ha donat avui el tret de sortida a l'edició femenina del torneig aquest dijous al matí. Des d'avui fins al dissabte 30 de març, 8 equips internacionals competiran a Girona, Breda, Lloret de Mar i Palamós per a alçar-se amb el trofeu.

Els conjunts femenins que participen en aquesta edició són de categoria cadet i juvenil (F19) i es divideixen en dos grups. El grup A està format per la selecció d'Andorra, el FC Central Los Ángeles dels Estats Units, el Vic Riuprimer Refo FC i la UE Breda. Al grup B hi ha el CD Fontsanta Fatjó, el SGA Liverpool anglès, la FE Grama i el Santa CF.

La primera fase es juga entre avui i demà al camp de Fontajau (Girona) i al Municipal de Breda. La fase de consolació se celebrarà dissabte, les semifinals a Girona, mentre que la seva final tindrà lloc a Lloret de Mar a partir de les quatre de la tarda (16 hores). La fase final, que servirà per determinar qui és el guanyador d'aquesta categoria, es dividirà entre els camps de Fontajau (semifinals) i Palamós (final). El partit pel títol començarà a les 19:45 hores.

Una acció d'un partit de la passada edició del MICFootball / MIC

L'Espanyol, el gran dominador amb 6 títols

Des del 2001, el MIC ha comptat amb partits de futbol femení. El Rayo Vallecano va ser el campió de la primera edició, però és el RCD Espanyol el que s'ha emportat el campionat més vgeades: s'ha imposat fins a sis vegades, l'última d'elles el 2022. El Manu Lanzarote va ser el campió de l'última edició.

D’altres equips com el Paris Saint-Germain, UD Levante, Club Atlético de Madrid o UE l’Estartit també han alçat el títol al llarg de la història. En les primeres edicions va arribar a jugar la mítica Marigol i en els últims anys han participat jugadores de primer nivell com les catalanes Laia Codina, Clàudia Pina, Jana Fernández i Bruna Vilamala, així com la francesa Sandy Baltimore (PSG).