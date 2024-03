El Cybex alemany venç al Zalguiris en la final cadet del Costa Brava Girona Basket

El Cybex Bayreuth alemany s’ha proclamat campió de la categoria Cadet del Costa Brava Girona Bàsket 2024 en una final apassionant jugada a Quart i que ha s’ha resolt a la pròrroga, davant el Zalguiris Kaunas per 75-79. El partit va ser molt igualat, i es van poder veure jugades de gran qualitat, però al final, el major encert sota cistella dels alemanys els va donar el torneig. En el darrer minut del partit, els lituans atacaven per gunyar, però una falta en atac va donar 2,1 segon al Cybex que no va saber aprofitar. En el temps afegit, el joc col.lectiu alemany li ha donat el triomf.

En la categoria infantil, el campió va ser l’Apollo en imposar-se al Mollet per 63-69. La final va ser molt igualada, sobretot a la primera meitat (33-37). Al tercer periode, l’Apollo va posar la directe cap al títol, i, tot i l’intent de reacció del Mollet, els holandesos van proclamar-se campions. En aquest cas es repetia l’enfrontament de la lliga de grups, que en aquell cas es va emportar el conjunt català.

Pel que fa a la categoria mini, el Time Travel barceloní, es va imposar amb claredat a la gran final al Valladolid, que no va tenir el seu millor dia, però que ha fet un gran torneig i va caure per 95-42. La primera meitat va ser molt distreta, però en el tram final els catalans van obrir diferències, que van acabar de rematar en un tercer quart brillant on van aconseguir un 10-29.