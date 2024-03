Míchel: " Som capaços de guanyar els nou partits"

El Girona rep la visita del Betis (16:15 h) amb l'objectiu de passar pàgina de la derrota al camp del Getafe d'abans de l'aturada de seleccions. Míchel té màxima confiança amb els seus jugadors i veu l'equip capacitat per "guanyar els nou partits que queden".

Jugadors recuperats i lesionats

La baixa és Sávio, per sanció. La resta estan tots bé. Hem recuperat bé. Algun jugador fa temps que no juga i demà veurem que és el millor per al partit. Viktor, Yangel, David, Borja estan disponibles per al partit de demà. Toni està entrenant amb normalitat amb l'equip i espero que en dues o tres setmanes estigui també a la convocatòria.

El Betis

És un partit molt difícil, molt complicat, contra un gran rival. Nosaltresa casa estem bé. És veritat que ja queden nou partits i estem a prop de final de temporada, necessitem guanyar per continuar en posicions de Champions i ser capaços de mantenir-nos en aquesta posició. És un partit vital per nosaltres, espero que tothom, sobretot l'afició i nosaltres, podem fer junts qua Montilivi guanyem els tres punts, que són molt importants. Necessitem fer un gran partit perquè el rival és complicat i difícil i té grans jugadors i un equip de gran nivell.

La qualitat del Betis

És un equip que sempre ha fet bons partits contra nosaltres. És un equip molt top perquè a darrere també té molts bons jugadors. I un entrenador que fa molts anys que fa les coses bé. Espero la nostra millor versió. Necessitem dominar el partit amb la pilota i sense pilota. És un equip que amb pilota és capaç de fer mal. En defensa necessitem una molt bona versió per treure'ls la pilota i ser capaços de jugar en camp rival. Com tots els partits ser dominador del joc és vital per nosaltres. Amb la pilota sempre hem fet oportunitats i hem de continuar-ne fent. Isco, Fekir, Ayoze, Bakambu, Wilian José, Carvalho... té jugadors d'un nivell molt top.

Calendari

No 'agrada gens, però és així i ja està. En aquestes dues setmanes hem recuperat gent. La gent que ha anat amb la seva selecció són jugadors que han fet competició, però després d'aquest partit que ve és una altra aturada i un altra vegada necessitem que l'equip estigui concentrat i entrenant per un objectiu de competició. I és més difícil quant tardes més temps per jugar. És el que toca i ja està. L'equip ja sap que ha de fer, però dues setmanes sense jugar i un partit en un mes em sembla difícil.

Transcendència jornada

Hem de mirar el nostre partit. Som capaços de guanyar els nou partits. L'avantatge és nostre. Per això penso que ens hem de mirar només a nosaltres mateixos. Hem de guanyar i fer un gran partit per continuar en la mateixa dinàmica que l'equip ha fet a Montilivi durant tota la temporada.

La baixa per sanció de Savinho

Hem fet proves en aquest sentit (no poder comptar amb Sávio). És un jugador que ens dona molta profunditat i desequilibri per fora. Un jugador de les seves característiques és difícil de suplir. Hi ha maneres de substituir un jugador com Savinho d'una altra manera que amb el seu futbol, és diferencial en l'un contra un.

El treball diari

Sempre he dit que el més important és treballar bé en el dia a dia. La nostra feina és molt bona. Tots els jugadors són importants: Quants som més, millor. Per mi el més important és que l'equip entrena bé.

Trobar fórmules alternatives per no parar per la final de Copa del Rei

No decideixo. No podem fer res, el calendari és així. Hem de mirar que podem fer perquè l'equip estigui concentrat en dia a dia. És la nostra manera de pensar i no podem fer res.

Ser el millor local

No és un objectiu del club, ni personal ni de l'equip, L'objectiu és arribar a Champions i és un objectiu massa complicat i massa difícil. Hem de tenir el cap al 100% del cap en aquest objectiu.

La responsabilitat de marcar de Dovbyk

Per mi l'important és si l'equip fa ocasions o no. Stuani ha tingut, fa molts anys, la responsabilitat de fer gols i per a ell era complicat. No podem mirar únicament a un jugador, és l'equip que juga bé o malament qui fa ocasions o qui defensa bé. Tots junts. Dobyk farà gols o no, però l'equip necessita guanyar. Per guanyar necessita fer gol, però no només Dovbyk, tothom pot fer gol. És la nostra manera de pensar. Dovbyk està tranquil, no pel gol amb la seva selecció, sinó perquè l'equip genera ocasions.

La relació amb Aleix Garcia després del canvi a Getafe

L'exigència que jo poso a l'equip i als jugadors és massa complicada per a ells. Tinc un carinyo total a l'equip i a tots els jugadors. L'Aleix el que més. És molt important per a mi i ell ho sap. Els demano rendiment, però sé que a vegades ells necessiten el carinyo de l'entrenador. L'Aleix l'ha tingut de mi aquestes dues setmanes. Estan fent una temporada increïble. La meva exigència fa que ells no entenguin alguna situació. Li he donat el carinyo que necessita i a jugar.