Unicaja - Bàsquet Girona: Surten escaldats en una segona part sense història (111-80)

No arribava en condicions idònies el Bàsquet Girona a la pista d’un dels millors equips de l’ACB. Però davant les adversitats, el que se li ha de demanar a un equip és que tregui caràcter i orgull, i això no ha demostrat un Bàsquet Girona que ha desconnectat després del descans a Màlaga (111-79).

Els instants inicials van ser prometedors, però van durar un minut i mig. Els de Katsikaris es van descentrar amb diversos errors en atac i en defensa, i els malaguenys ho van aprofitar per anotar dotze punts en només 90 segons (14-7). Chery aturava la sangria amb cinc punts seguits, però l’encert des del perímeter d’Osetkowski mantenia l’Unicaja per davant (19-14). A més, ara era Taylor qui també afinava en el tir exterior, i només el punt d’honor d’Iroegbu, amb 10 punts, minimitzava les pèrdues al final del primer quart (29-21).

Els andalusos es posaven amb una màxima diferència de 16 punts amb una cistella de Taylor al segon quart (33-21), i això semblava que feia reaccionar el conjunt gironí. Sergi Martínez es posava l’equip a les espatlles amb el seu habitual caràcter i bona lectura de joc, i després Colom i Taylor obligaven Ibon Navarro a aturar el partit (44-35). Els gironins no podien aturar el talent ofensiu de l’Unicaja, però com a mínim ara no regalaven pilotes i jugaven amb més fluidesa en atac. Qui va estar especialment encertat de cara a cistella va ser un Susinskas que encadenava onze punts pràcticament consecutius i posava els de Katsikaris ben a prop en el marcador abans del descans, però un triple final d’Alberto Díaz deixava el desavantatge al voltant dels 10 punts (57-48).

Amb aquesta progresió, difícilment el Bàsquet Girona tindria opcions de competir per la victòria. I així ho evidenciava l’Unicaja en l’inci del tercer quart, obligant els gironins a buscar-se la vida des de la llarga distància i aprofitant una defensa molt tova dels de Katsikaris, que mostraven una certa apatia no fent la transició atac-defensa. Enmig de tanta grisor, apareixia la llum de Susinskas amb cinc punts seguits que impedia que el correctiu fos major (70-55). Però ni de bon tros era suficient, perquè el Bàsquet Girona pràcticament renunciava a defensar i permetia que els locals es lluissin amb jugades de concurs. Al final del tercer quart, no hi havia cap dubte que els d’Ibon Navarro assolirien els tres dígits (91-63).

Amb tot ja decidit, l’últim quart només serviria per mesurar l’orgull de l’equip. Però definitivament, fora de casa els gironins no tenen el mateix caràcter que a Fontajau. Com era d’esperar, els malaguenys baixarien el ritme ofensiu, però serviria de ben poc amb l'apatia dels de Katsikaris.

En directo

Final del partit a Màlaga amb uan victòtria incontestable de l'Unicaja davant un Bàsquet Girona que ha mostrat una mala acttitud a la segona part (111-80).

(Min 39) Ha baixat una mica el ritme d'anotació de l'Unicaja, però la diferència ja és superior als 30 punts (109-79).

(Min. 35) Minuts de les escombraries a Màlaga en un partit que ja no té història des de fa minuts. Té molta feina a fer Katsikaris per intentar millorar l'actitud dels seus jugadors (103-73).

(Min. 30). Final del tercer quart amb un Unicaja que està aprofitant la mala actitud defensiva dels de Katsikaris (91-63).