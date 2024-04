Liberty Media, propietària de la F-1, anuncia la compra de Dorna Sports (MotoGP) per 4.200 milions d'euros

El rumor, el soroll, les informacions que, des de fa diverses setmanes, han anat apareixent, especialment en els mitjans especialitzats en economia, més que en els esportius, han acabat confirmant-se aquest mateix matí de dilluns malgrat que, la setmana passada, el prestigiós diari econòmic 'Financial Times' ja donava com ultimada i materialment tancada la venda de la companyia Dorna Sports, promotora dels Mundials de MotoGP, World Superbikes i MotoE, a Liberty Media, titular dels drets d'explotació del Mundial de F-1. La companyia Liberty Media ha comunicat que el preu de Dorna Sports ha estat de 4.200 milions d'euros, després de comprar el 86% de MotoGP, conservant l'actual direcció del Mundial de motociclisme el 14% restant, de la mà de Carmelo Ezpeleta, el CEO de tota la vida.

Aquells que consideraven fa setmanes que l'operació estava totalment tancada mantenien la teoria que no hauria de descartar-se, ni tan sols després de l'anunci d'aquest dilluns de consumació de la compra, que tant els compradors com els venedors no sabien, amb certesa, com jutjaria aquesta venda l'òrgan de la Comissió Europea que regula el mercat de la competència, ja que amb l'adquisició de Dorna Sports, Liberty Media passa a controlar els més importants esdeveniments mundials de motorsport, especialment, els mundials de F-1 i MotoGP.

Què dirà Brussel·les?

En aquest sentit, el mateix 'Financial Times' i, fins i tot, el comunicat de les dues companyies, assenyalava, en la seva informació de la setmana passada, que seria molt estrany que els responsables d'aplicar la llei antimonopoli no analitzessin el cas. Tal com assenyalava, la setmana passada, Motorsport.com, val la pena destacar que CVC Capital Partners, un fons d'inversió amb seu a Luxemburg, ja va ser titular de tots dos campionat en el passat, però va ser obligat a desfer-se d'un d'ells (MotoGP), en el 2006, per les autoritats antimonopoli europees.

Certament, el soroll al voltant de la venda de Dorna Sports no ha cessat en els últims anys, perquè ni tan sols els seus propietaris, Bridgepoint, que, en 2006, va comprar el 40% de l'accionariat de Dorna *ports a CVC, com el fons de pensions canadenca CPPIB, que maneja el 38% de les accions, han negat mai que tinguessin com a operació prioritària la venda del Mundial de les dues rodes. La resta de Dorna Sports (22%) li ho repartien l'espanyol Carmelo Ezpeleta, CEO que porta al capdavant de les operacions des de 1992, i un reduït nombre de directius de la companyia.

Presentació de la graella de MotoGP, a Catar-2023. / EMILIO PÉREZ DE ROZAS

Al 2022, Dorna Sports va generar una xifra de negoci de 474,8 milions d'euros, un increment del 33% respecte a l'any anterior, encara que l'exercici es va saldar amb una pèrdua de 7,8 milions d'euros, a conseqüència de l'impacte de la pandèmia. A principis d'aquest any (2022), la companyia amb seu a Madrid i Barcelona va refinançar 975 milions de deute, un recurs que li va permetre reforçar la seva liquiditat i també repartir dividends per valor de 390 milions d'euros als seus accionistes.

Felicitat completa

"Estem encantats d'ampliar la nostra cartera d'actius líders d'entreteniment i esports en viu amb l'adquisició de MotoGP", va dir Greg Maffei, president i director executiu de Liberty Media. "MotoGP és una competició global amb una base de seguidors lleials i entusiastes, carreres captivadores i un perfil financer que genera un gran flux de caixa. Carmelo Ezpeleta i el seu equip directiu han construït un gran espectacle esportiu que podem expandir a una audiència global més àmplia. El negoci té importants avantatges i pretenem fer créixer l'esport per als aficionats, els equips, els socis comercials i els nostres accionistes de MotoGP".

"MotoGP és una competició global amb una base de seguidors lleials i entusiastes, carreres captivadores i un perfil financer que genera un gran flux de caixa. Carmelo Ezpeleta i el seu equip directiu han construït un gran espectacle esportiu que podem expandir a una audiència global més àmplia" Greg Maffei — President de Liberty Media

"Aquest és el següent pas perfecte en l'evolució de MotoGP, i estem emocionats pel que aquesta fita aporta a Dorna, al pàdoc de MotoGP i als aficionats a les carreres", va dir Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna. “Estem orgullosos de l'esport global que hem desenvolupat i aquesta transacció és un testimoniatge del valor de l'esport actual i del seu potencial de creixement. Liberty té un historial increïble en el desenvolupament d'actius esportius i no podríem desitjar un millor soci per a expandir la base de fans de MotoGP a tot el món”.

Tots els detalls

"Liberty Media adquirirà el 86% de MotoGP i la direcció de MotoGP conservarà aproximadament el 14% de la seva capital en el negoci", diu la nota del comprador. "La transacció reflecteix un valor empresarial per a MotoGP de 4.200 milions d'euros i un valor patrimonial de 3.500 milions d'euros i s'espera que el saldo de deute existent a MotoGP es mantingui després del tancament. S'espera que la contraprestació de capital per als venedors estigui composta per aproximadament un 65% en efectiu, un 21% en accions ordinàries de la Sèrie C Liberty Formula One (Nasdaq: FWONK) i un 14% del capital de gestió retingut de MotoGP. La contraprestació en efectiu es finançarà amb una combinació d'efectiu i deute, subjecta a les condicions del mercat. La contraprestació per accions de FWONK es cotitzarà segons un preu mitjà ponderat per volum de 20 dies abans del tancament de la transacció. Liberty Mitja conserva l'opció, al seu exclusiu criteri, de lliurar efectiu addicional en lloc d'accions ordinàries de FWONK", segueix la nota de la companyia compradora.

Pendents de Brussel·les

"S'espera que l'adquisició es completi a la fi de 2024 i està subjecta a la recepció d'autoritzacions i aprovacions per part de les autoritats legals de competència i inversió estrangera en diverses jurisdiccions", assenyala la nota de Liberty Media, perfectament conscient que aquesta important compra ha de passar encara per controls summament delicats i importants.

"Aquest és el següent pas perfecte en l'evolució de MotoGP, i estem emocionats pel que aquesta fita aporta a Dorna, al 'pàdoc' de MotoGP i als aficionats a les carreres" Carmelo Ezpeleta — CEO de Dorna Sports

L'oficialització ha trigat més del que totes dues parts desitjaven, atès que estaven d'acord en els termes des de fa temps. De fet, la idea inicial era comunicar la maniobra abans fins i tot de la cita inaugural del calendari de MotoGP, a principis de març. No obstant això, la possible intervenció de l'òrgan de la Comissió Europea que regula el mercat de la competència va portar al flanc nord-americà a posar el fre de mà. Caldrà veure, en qualsevol cas, com reacciona Brussel·les en les pròximes dates una vegada analitzi el cas. Convé destacar que CVC va arribar a controlar els dos campionats (F1 i MotoGP), fins que les autoritats antimonopoli europees van forçar al fons luxemburguès a desfer-se d'un d'ells (MotoGP).

En les pròximes hores, els màxims responsables de Liberty Media i Dorna Sports protagonitzaran una conferència de premsa en la qual s'estendran sobre aquest important acord, encara que tot sembla indicar que Carmelo Ezpeleta i el seu eficaç equip executiu, així com la seva organització, romandran al capdavant del campionat durant els pròxims anys.