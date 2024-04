Vicky Jiménez i Rebeka Masarova avancen a La Bisbal

Dilluns carregat d'activitat en el Club de Tennis La Bisbal en una jornada en què per fi ha brillat el sol després de dies de pluja. El dia ha estat marcat per les victòries de Rebeka Masarova i Vicky Jiménez, que han resolt els seus partits no sense dificultats.

La primera, ha sabut superar un mal inici per a acabar-se imposant per 2-6,6-1 i 6-1 a la francesa Fiona Ferro. Masarova ha tingut un inici irregular, sobretot en el primer set, on ha passat de dominar 0-2 a encaixar 6 jocs seguits per a acabar perdent el parcial. La tennista espanyola ha sabut retrobar-se amb el seu joc per a acabar imposant-se gràcies al seu servei i la potència des del fons de la pista.

Per part seva, Vicky Jiménez ha resolt el seu partit per 6-3 i 7-5 davant Chloé Paquet. Malgrat resoldre's en dos sets, el partit ha durat més de 2 hores i mitja, fent patent la igualtat que s'ha reflectit sobre la pista. No obstant això, Jiménez ha sabut imposar el seu joc per a acabar emportant-se el partit.

Menys sort ha tingut Leyre Romero, que ha caigut a les mans de la russa Oksana Selekhmeteva per 7-5 i 6-3.

Cauen dos de les tres primeres caps de sèrie

La sorpresa de la jornada ha arribat amb la derrota de Océane Dodin (cap de sèrie núm. 2) – que ha caigut en el torn del matí davant Eva Lys– i de la xinesa Bai Zhuoxuan (núm. 3), que ha estat derrotada per Katarzyna Kawa.

Un altre dels resultats destacats de la jornada ha estat la victòria de Lorda Carlé, semifinalista l'any passat, davant la jove i prometedora Sara Bejlek. La tennista argentina, que se sent especialment còmoda en terra batuda, s'ha imposat en dos sets: 6-1 i 6-3.

En l'altre partit del matí, la Rebecca Šramková ha fet valer el seu bon estat de forma per a guanyar el seu partit davant Leolia Jeanjean per 6-0 i 7-5.