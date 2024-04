Vídeo | Iñigo Martínez s'encara amb un aficionat que l'insultava.

Els jugadors del Barça estan farts i Iñigo Martínez ha explotat quan sortia de la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí després d'entrenar amb l'equip. Ja és habitual veure diversos joves a la sortida del complex culer, molts d'ells 'tiktokers' que increpen a crits i insults als jugadors, a més de demanar autògrafs que acaben en webs de revenda. Per al defensa blaugrana els fets d'aquest diumenge van ser la gota que va fer vessar el got. Iñigo va parar el seu cotxe enmig del carrer i va increpar l'aficionat que no havia parat d'insultar-lo.

En el vídeo es pot veure com el defensa central del Barça, en abandonar les instal·lacions de Sant Joan Despí, para el seu vehicle, surt del mateix i s'encara amb un dels aficionats.

"Que sigui l'última vegada que em dius ximple, l'última vegada que m'insultes. I el teu amic el mateix", diu el futbolista del Barcelona abans de tornar al cotxe i abandonar el lloc. "I no vagis de fanfarró", afegeix el jugador. "I tu, què?", encara s'atreveix a dir el jove que provoca l'incident.

Al mateix temps, se senten les veus d'altres persones demanant als adolescents que provoquen el jugador que es controlin. "Però no feu aquestes coses!". "Però, què fas?", reclamen, mentre un nen encara demanava una foto al futbolista.