La Bisbal és i vol continuar sent referent del tennis femení

La Bisbal és, i el més important, vol continuar sent, un referent del tennis femení internacional. Aquesta és la filosofia que encara avui impulsa Xavier Ponsatí, director del club local, que any rere any mou cel i terra per muntar a les comarques gironines «un dels 50 millors tornejos femenins del món». Aviat és dit. Mou un pressupost superior als 300.000 euros i cada cop resulta més feixuc trobar recursos, tant públics com privats, per garantir l’esdeveniment, que amb el temps ha passat del circuit ITF a WTA125. «Oferim l’entrada gratuïta, i convido a tothom que vingui a veure i a viure-ho perquè segur que quedarà encantat i repetirà», afirma Ponsatí.

La primera jornada del quadre gran, disputada ahir, va dur els primers centenars d’espectadors a les instal·lacions del CT Bisbal, que ha instal·lat una àmplia grada amb capacitat per a 800 persones. Els partits es poden seguir en streaming i Esport3 i Ellas oferiran les finals el cap de setmana que ve. L’impacte és únic, també, en tot allò referent a la tecnologia. Aquests dies a la Bisbal per primera vegada s’està fent servir el sistema desenvolupat per la marca catalana Foxtenn per competir sense jutges de línia. «És una passada, és una estrena mundial, som el primer torneig del món de terra batuda on es posa en pràctica. A les dues pistes hi tenim un sistema a base de càmeres i raig làser que fan 3.000 fotografies per segon i canten la pilota. No s’havia aplicat mai de la vida en terra batuda, és un sistema anomenat Foxtenn Live», destaca el president del club empordanès.

Rebeka Masarova va superar sense problemes la primera ronda del torneig. / Aniol Resclosa

En l’aspecte esportiu, de la primera jornada cal ressaltar els triomfs de Vicky Jiménez i Rebeka Masarova, que avancen cap a la segona ronda després d’un dia marcat per l’eliminació de dues dels tres primers caps de sèrie. La catalana Masarova va saber refer-se a un mal inici per acabar superant amb comoditat (2-6,6-1 i 6-1) a la francesa Fiona Ferro. Per part seva, Vicky Jiménez va resoldre el seu partit per 6-3 i 7-5 davant Chloé Paquet. Malgrat resoldre’s en dos sets, el partit va durar més de dues hores i mitja, fent patent la igualtat que es va veure sobre la pista. La sorpresa de la jornada va arribar amb la derrota de Océane Dodin (cap de sèrie nº2) – que va caure en el torn del matí davant Eva Lys– i de la xinesa Bai Zhuoxuan (nº3), que va ser derrotada per Katarzyna Kawa. Avui el partit de la jornada serà el debut de la gironina Marina Bassols, única representant de la província, contra l’hongaresa Timea Babos.

Ponsatí es mostrava satisfet ahir amb la resposta dels seguidors del tennis, que sobretot al matí, van omplir les grades. Ara, afirma que «és una crida no desesperada però quasi» per trobar més patrocinadors que assegurin la viabilitat de la prova, inclosa a la primera divisió del tennis mundial. «Això no és cap costellada, és un dels 50 millors tornejos del món, tot un esdeveniment», assegura el directiu i responsable de l’organització. Gran part dels diners s’obtenen de les institucions (Diputació, Generalitat, Ajuntament, Consell Comarcal...), i el principal espònsor privat és SolGironès.

Com és habitual el torneig també s’obre a les escoles i la setmana que ve es farà una jornada de tennis inclusiu amb 350 nois i noies per apropar-los com és jugar a aquest esport en una cadira de rodes.