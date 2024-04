La blanenca Marina Bassols guanya amb una remuntada èpica a la Bisbal

El vent ha estat el protagonista a la Bisbal d'Empordà en una jornada en què Marina Bassols ha aconseguit guanyar el seu partit, no sense patiment. La tenista blanenca s’ha sobreposat a un mal inici, per a acabar guanyant el partit en el tercer set per 4-6, 6-1 i 7-5 gràcies a la consistència i estabilitat del seu joc.

Menys sort ha tingut Guiomar Maristany, que ha perdut davant la turca Zeynep Sönmez per 1-6, 7-6 i 6-4 en un partit que s'ha allargat més de dues hores.

Pel que fa a les tenistes espanyoles, Jessica Bouzas ha prolongat el seu bon moment de forma vencent còmodament a la jugadora alemanya Friedsam per 6-4 i 6-3, mentre que Núria Párrizas, que ha caigut en el primer partit del matí per un contundent 6-2 i 6-1.

Cau el primer cap de sèrie

El torneig continua deixant grans sorpreses i aquest matí ha estat el torn de Greet Minnen, que ha perdut en dos sets (6-3 i 6-1) davant la Kristina Mladenovic. La tennista francesa ha desplegat un tennis que va recordar a aquella tennista que va ser top-10 del món i nº1 en individuals. Una altra de les sorpreses ha estat la derrota de Harriet Dart, quart cap de sèrie, que ha caigut a les mans de la jove i prometedora Elsa Jacquemot per 1-6,6-4 i 6-4.

La jornada s'ha completat amb la victòria de Sinja Kraus sobre Moyuka Uchijima en tres sets (3-6, 6-4 i 6-3), Olga Danilovic sobri Darja Semenistaja per 6-3 i 6-1 i Dalma Gálfi sobre Ella Seidel per 7-6 i 6-3.