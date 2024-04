Girona, camí dels 800 partits a la lliga ACB després de 22 temporades

Si el Bàsquet Girona certifica la permanència a la lliga ACB, la ciutat celebrarà en el primer partit de la temporada que ve el seu partit número 800 a la màxima categoria masculina. No és una xifra gens menyspreable , que deixa la ciutat en el lloc 15 del rànquing històric de clubs gràcies a les 22 temporades que hi ha competit, entre 1988 i 2008 com a CB Girona, i des del curs passat, amb la denominació actual, la de l’entitat fundada i presidida per Marc Gasol.

Quan l’Akasvayu va desaparèixer el 25 de juliol de 2008 es van posar punt i final a 20 temporades seguides de bàsquet ACB a la ciutat. 731 partits, amb 330 victòries i 401 derrotes per a la història des d’aquell mític ascens del Valvi a l’elit el maig de 1988 en aquell play-off contra el Cajamadrid. Després de 14 anys sense bàsquet masculí d’elit, l’ascens del 19 de juny de 2022 tornava Girona al mapa ACB. De moment el nou projecte hi suma 61 partits, amb 21 triomfs i 40 desfetes. El club de Marc Gasol, per ell sol, ocupa la posició 66 en el rànquing històric, però si les seves dades se sumen als 731 partits de l’antic CB Girona la xifra arriba, avui, als 792. I falten 7 jornades per acabar l’actual temporada, sense que l’equip de Fotis Katsikaris, que prou feina tindrà a salvar la categoria tot i disposar de tres triomfs de marge, tingui possibilitats d’allargar la competició en els play-off.

Tot i haver estat 14 anys sense bàsquet ACB, Girona es manté dins del top-15 de la competició sumant els partits de les dues etapes. Aquesta temporada es tancarà a Fontajau amb un duel contra el Saragossa el 12 de maig que el club aprofitarà per celebrar el seu desè aniversari. Aquell partit serà el 799 d’un club de la ciutat a la màxima categoria del bàsquet masculí. S’espera que la permanència ja estigui garantida aquell dia, per evitar un partit dramàtic en una data especial.

Madrid, Barça, Joventut, Estudiantes, Baskonia, Manresa, Unicaja, València, Gran Canària i Betis (l’antic San Fernando), ocupen els deu primers llocs del rànquing històric de partits a l’ACB. Els blancs en sumen 2.267, uns pocs més que els blaugranes, 2.254. Valladolid, UCAM Múrcia, Breogán i Fuenlabrada són els altres clubs que superen les dades dels dos clubs de Girona, que té per darrere el Tenerife i el Bilbao a força distància.

Després de set derrotes seguides l’arribada de Fotis Katsikaris per suplir Salva Camps ha fet reaccionar una mica l’equip amb tres triomfs (Granada, Obradoiro i València) que li han donat aire a la classificació. A falta de set jornades té tres triomfs de marge sobre el descens. La teoria diu que amb un o dos triomfs més la permanència serà un fet. Però el calendari és duríssim: Tenerife, Barça, Joventut, Bilbao, Baskonia, Gran Canària i Saragossa.

