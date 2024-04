L'ATP anuncia el Barcelona Open amb una estelada

L'ATP ha anunciat en les últimes hores la programació dels tornejos del circuit en aquest mes d'abril, entre els quals es troba el Barcelona Open Banc Sabadell que arrencarà aquest pròxim 13 d'abril. L'organització ha publicat, sense adonar-se d'això, un cartell promocional amb la bandera independentista de Catalunya en la competició que se celebra a Barcelona, una estelada que no ha passat desapercebuda per a ningú, tal com informa SPORT.

Cada vegada queda menys perquè arrenqui el Barcelona Open Banc Sabadell, l'esperada cita del tennis a Catalunya que se celebrarà en el Reial Club de Tennis de Barcelona. El campionat tornarà a reunir una temporada més als millors tennistes del circuit, amb convidats com Carlos Sainz o la possible volta de Rafa Nadal a les pistes si les lesions li respecten.

Ressò a les xarxes

L'organització del circuit ha volgut amenitzar l'espera amb una publicació recordant la programació d'aquest mes d'abril. L'anunci del Barcelona Open Banc Sabadell ha estat el gran protagonista de la publicació a causa d'una estelada que s'ha colat en la lletra 'L' de la paraula 'Barcelona'. L'organització del circuit ha confós l'estelada amb la senyera, la bandera oficial de Catalunya i que no ha passat desapercebut per a ningú.

La publicació es va retirar un temps després quan els aficionats es van alertar de l'error de l'organització del circuit, encara que era massa tard perquè les xarxes no es fessin ressò de la distracció de l'ATP. Un error que amenitza l'espera per a un torneig que arrencarà en les pròximes setmanes.