Noms de luxe per a la selecció catalana: "Podríem jugar contra Espanya si les tinguéssim a totes"

Després de cinc anys, torna la selecció catalana. Xavi Llorens s'estrena com a seleccionador a la Catalunya-Paraguai d'aquest diumenge (12h, TV3) i ha començat el compte enrere. Per a això, aquest dimecres s'ha fet pública la llista de convocades per a la trobada que compta amb futbolistes d'entitat com les blaugranes Marta Torrejón i Gemma Font o Leila Ouahabi, que ara milita al Manchester City. També formarà part d'aquest equip Vicky Losada, excapitana blaugrana que juga en el Brighton & Hove Albion WFC.

Si mirem les dates, tot apuntava que aquesta selecció catalana seria de mínims, atès que el partit cau just enmig d'una concentració de la selecció espanyola, tan absoluta, sub23 i sub20. El seleccionador ha confessat que ha tingut moltes dificultats per a confeccionar la llista, que ha aconseguit tancar 30 minuts abans de l'anunci. No obstant això, Xavi Llorens ha pogut construir una llista de 20 futbolistes amb moltes garanties en una barreja entre joventut i experiència.

Aquest diumenge a les 12h

"Podríem jugar contra Espanya si tinguéssim a totes les catalanes", va sentenciar entre riures Llorens. "El futbol femení català no s'acaba amb Alexia ni Aitana, ni amb el Barça. Hi ha moltes jugadores catalanes amb molt de talent", va reflexionar el seleccionador català.

Llorens comptarà amb dues porteres: la gironina Esther Sullastres (Sevilla) i Gemma Font (Barça). Sobre el verd, en defensa estaran Marta Torrejón (Barça), Débora García (Sevilla), Eva Llamas (Sevilla), Emma Ramírez (Real Societat), Meritxell Martorell (AEM Lleida), Leila Ouahabi (Manchester City), Paula Soldevila (Villareal) i la gironina Berta Bou (Llevant Les Planes). En el centre del camp estaran Zaira Flores (Eibar), Vicky Losada (Brighton & Hove Albion), Maria Llompart (Villareal), Queralt Torradeflot (CE Europa), Cristina Baudet (Llevant Les Planes), Laura Martínez (Llevant Les Planes). Com a davanteres estaran la banyolina Fatou Kanteh (Vilareal), Arola Aparicio (Sevilla), Irina Uribe (Llevant Les Planes), Judit Pablos (RCD Espanyol).

El partit es disputarà aquest diumenge 7 d'abril a les 12 h a l'Estadi Municipal de Palamós, que té capacitat per a més de 3.600 espectadors. Les entrades continuen disponibles a un preu de 3€. Els diners recaptats aniran íntegrament destinats a l'associació Oncolliga Girona.