El cromo de Rubiales amb cabells que es ven a Wallapop per 1.000 euros

La polèmica suscitada després del petó a la futbolista de la Selecció Espanyola Femenina, Jenni Hermoso en la cerimònia de celebració del Mundial Femení d'Austràlia i Nova Zelanda i tot el que ha desencadenat, des de la seva dimissió fins a la seva detenció aquest passat dimecres, ha fet que els temes relacionats amb Luis Rubiales hagin protagonitzat totes les portades, debats i les xarxes socials en les últimes setmanes. Però aquesta polèmica també ha arribat a les webs de compravenda com Wallapop, on alguns aficionats han aprofitat per a treure'n profit pujant a la plataforma algunes "relíquies". Sigui per conya o no, els articles del Rubiales futbolista avui dia són un bé preuat que arriben fins als 1.000 euros per a aquell aficionat que guardi el seu cromo en un album o la seva samarreta a l'armari.

Un cromo per 1000 euros

Luis Rubiales va ser futbolista en actiu durant deu temporades. Des del seu debut en la temporada 1998-99 al Guadix C.F, l'ara inhabilitat president de la Federació Espanyola de Futbol va passar per les files del Mallorca B, O.E Lleida, Xerez, Llevant O.D, Alacant C.F i Hamilton Academical, en una última etapa a Escòcia abans de la seva retirada definitva el 2009. Però l'etapa per la qual és més recordada Rubiales és la del Llevant, club amb el qual va debutar a Primera Divisió en la temporada 2004-2005 després de ser campió de Segona Divisió. Va ser aquesta temporada és quan Panini va incloure a Rubiales en la famosa col·lecció anual de cromos de LaLiga, cromo que alguns aficionats han guardat fins a aquest moment. I ara, és quan un usuari d'aquesta plataforma ha pujat a la web un cromo de Luis Rubiales, quan encara lluïa una frondosa cabellera, al mòdic preu de 1000 euros.

Rubiales en un cromo en la seva etapa al Llevant / Wallapop

Les samarretes de Rubiales també són un bé preuat

Però no sols els cromos són els objectes que més es cotitzen de l'etapa del Rubiales futbolista. També, un usuari d'aquesta plataforma ha posat a la venda una samarreta per 130 euros de l'època en la qual "Rubi" encara xutava pilotes pels camps de LaLiga. En concret, es tracta d'una samarreta del Llevant de la temporada 2007-2008, any en què Rubiales es va convertir en capità de l'equip granota i en el qual es va guanyar el sobrenom de "Pundonor" per la seva lluita contra els impagaments i la dura situació econòmica en el club.

La samarreta de Luis Rubiales durant la seva etapa al Llevant que costa 130 euros a Wallapop / WALLAPOP

Sigui una broma o de debò aprofitant l'estirada i la repercussió que, per desgràcia, avui té la figura de Rubiales, tenir un cromo o una samarreta del Lluís Rubiales futbolista pot suposar-te un inesperat sobresou si existeix algun col·leccionista curiós disposat a fer-se amb ell.