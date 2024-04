La falta de punteria torna a condemnar el Girona B (0-0)

El Girona B només ha pogut sumar un punt al camp del Castelldefels, el cuer, després d'empatar 0 a 0. Els blanc-i-vermells han hagut de jugar l'última mitja hora amb un home menys per l'expulsió d'Antal per doble amonestació. Les taules aconseguides i la combinació de resultats de la jornada deixen el filial, de nou, en una posició delicada.

Hi ha una història que es repeteix en la temporada del Girona B. Un equip que és capaç de generar ocasions clares en la gran majoria de matxs que disputa, però que és incapaç de ser eficient i efectiu per guanyar i rematar el rival. Tot i que l'arribada de Carles Garrido va dissimular la falta d'encert, la millora no ha estat suficient.

A Els Canyars, un camp que es podia preveure complicat per les seves característiques, els gironins han tornat a crear suficient perill per emportar-se el triomf cap a casa. L'ocasió més clara del primer temps dels blanc-i-vermells ha estat un cop de cap de Garrido a centrada d'Almansa. Des de l'àrea petita, el davanter ha creuat massa la rematada. De fet, l'atacant ha estat el més insistent i ha tornat a fregar la diana amb un xut massa creuat i una rematada acrobàtica.

De l'atac del Castelldefels, no n'hi havia rastre. Els del Miguel Carrillo han vist com l'enfrontament canviava com un mitjó al minut 58. Antal ha acabat expulsat en veure la segona groga per un cop a la cara del rival. El central no travessa el millor moment. La inferioritat no ha enfonsat el Girona B, que lluny d'empetitir-se, ha tingut més ocasions. Jastin ha trobat Almansa al segon pal i el carriler ha retallat i ha vist com el seu xut el bloquejava la defensa local sobre la línia de gol.

Els últims deu minuts de partit i el descompte han estat un suplici per a l'equip de Sergi Mora, que ha hagut de treure aigua perquè la barca no s'enfonsés. Des de les centrades i les accions a pilota aturada, el Castelldefels ha tingut el gol ben a prop, però el desencert i una intervenció de Juanvi ho han evitat. El Girona B ja sap que haurà de suar de valent per salvar la categoria en les sis finals que queden.