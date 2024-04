L'ambició sense límits d'Aday: «És cert que hi ha una il·lusió i jo sóc molt positiu»

«Sí que és veritat, sobretot a l'Escala, però també a altres llocs, que la gent m'atura i em diu 'això fa olor de promoció'. A mi m'agrada tocar de peus a terra i crec que és bo transmetre aquest discurs. Molta gent no sap que aquesta és la primera temporada de la història del club a Tercera RFEF. I l'important aquí és tenir l'objectiu clar, que no és cap altre que salvar-se i consolidar-se una mica. Perquè si no et consolides, és impossible fer un pas més», comentava Aday Benítez, l'entrenador de l'Escala, que viu un moment de forma pletòric, als micròfons de L'Orsai aquesta setmana.

L'equip de l'excapità del Girona, que va com un coet cap a un play-off que seria històric, rep dissabte a la tarda (17 hores) al Castelldefels al Nou Miramar. Els alt-empordanesos són a només un punt del cinquè classificat, el Prat -empatat amb el Peralada-, mentre que el seu rival és el cuer de la categoria. «Queden divuit punts en joc i estem a prop d'aconseguir la permanència. Quan ho fem, ja podrem parlar d'una altra cosa. Però és cert que hi ha una il·lusió i jo sóc molt positiu. Sempre vull anar cap endavant», finalitza Aday Benítez.