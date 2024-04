El Bisbal es jugarà l'ascens a LEB Plata amb equips de València, Madrid i Còrdova

L'UCB Camper de Còrdova, el Llíria de València i el guanyador de l'eliminatòria entre els madrilenys Dragons i Rivas seran els últims obstacles -o penúltims en cas que sigui necessari jugar un altre partit decisiu- que haurà de superar el Bisbal per aconseguir l'ascens a LEB Plata.

Aquest dissabte s'ha disputat l'última jornada de tots els grups de la Lliga EBA i han quedat definits els grups de les fases d'ascens. El conjunt empordanès ha quedat enquadrat en el grup teòricament més complicat, ja que tal com estipula la FEB en les bases de competició, el millor equip de la conferència C -el Bisbal- s'enfronta al primer de la conferència D -l'UCB Camper-, al segon de la conferència E -el Llíria- i al tercer de la conferència B -el guanyador de l'eliminatòria entre el Rivas i el Dragons. Li toca, doncs, un enfrontament davant un altre primer, cosa que no passa en els altres grups.

Els bisbalencs s'han acomiadat d'una brillant lliga regular en un derbi intranscendent davant el Quart que ha acabat amb una sorprenent victòria de l'equip del Gironès (81-73). Malgrat el descens ja consumat des de fa jornades, s'ha de destacar la versió competitiva que ha mostrat el Quart en les últimes jornades i que li ha permès acabar antepenúltim amb cinc victòries. Ara, els gironins hauran d'esperar un miracle als despatxos com el de l'anterior temporada per salvar la categoria. En l'altre partit amb presència gironina de la jornada, el Salt ha apallissat el Martorell (102-66).