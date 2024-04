Bàsquet Girona - Barça (75-81): Cauen amb honors

El Bàsquet Girona ha caigut de peu davant el totpoderós Barça en un dels millors partits de la temporada que ha fet vibrar un Fontjau entregat amb l'orgull dels seus jugadors (75-81).

Els de Katsikaris han arrancat tal com cal en un partit d’aquestes característiques. Dos triples d’Iroegbu han fet creure de bon inici amb que la gesta era possible. Però res més lluny de la realitat, perquè el Barça no ha tardat ni dos minuts en connectar-se el partit i deixar clar que l’empresa seria d’allò més complicada (6-13). Birch i Sergi Martínez responien però els blaugranes no treien el peu de l’accelerador i amenaçaven amb deixar el partit sentenciat ben aviat amb quatre triples consecutius de Da Silva, Kalinic, Laprovittola i Parker que deixaven un dur 12 a 26 al final del primer quart.

Els de Roger Grimau abaixaven un pèl llistó en el segon quart, però els gironins no acabaven d’estar fluids en atac i només la primera cistella de York amb la samarreta gironina i després un nou triple de Susinskas donaven una mica d’aire (20-32). El públic despertava perquè veia que els seus jugadors havien recuperat l’alè i Iroegbu acabava de liderar la reacció amb un intent d’esmaixada que gairebé se li escapa i una «bomba» marca de la casa (26-34). El Barça tornava a superar la barrera dels 10 punts de distància però aleshores un triple de Marcos i una esmaixada a plaer de Pons deixaven un escenari prou esperançador de cara a la segona part (31-37).

A la represa, els de Katsikaris s’arribaven a col·locar a només un punt amb un incommensurable Iroegbu (38-39). El Barça no estava gens còmode i només amb accions puntuals de talent individual de Parker i Ricky retenia un avantatge mínim (44-49). Els gironins, per la seva banda, es recolzaven en un Djordjevic que estava fent una gran lectura del joc i convertia en or totes les pilotes que li arribaven a les mans. Quan els blaugranes tornaven a agafar una renda important, un tap de Djordjevic sobre Nnaji i una posterior esmaixada en transició del balcànic feien esclatar Fontajau (53-57). El període acabava amb una cistella de qualitat de Parker però els de Katsikaris estaven portant al límit el totpoderós Barça (55-61).

En l’inici de l’últim quart, el públic hi acabava de creure amb un contraatac de Fjellerup (62-63) i amb un tap espectacular de Pons. Els gironins estaven treient de la pista el Barça amb una energia que no havien demostrat en tota la temporada i els de Grimau es dessagnaven a base de pilotes perdudes. York errava un triple que hauria servit per culminar la remuntada i després els blaugranes tornaven a agafar una mica d’aire (62-67). Però els gironins no es rendirien tan fàcilment i convertien el partit en un autèntica batalla, lluitant cada pilota de manera desesperada com si fos un duel a cara o creu (66-67). Parker refredava la remuntada però Marcos posava novament el partit en un puny (69-70). Aleshores, els de la ciutat comtal tirarien de talent amb un 2+1 de Laprovittola i obligaven el Bàsquet a Girona a treure la seva cara més èpica (69-75). Aquest cop no podia ser perquè el Barça no cometria errors i gestionaria bé el temps però si alguna cosa no se li podia retreure al Bàsquet Girona és que no hagués posat tot el que estava a les seves mans.

En directo

S'acaba el partit entre el Bàsquet Girona i el barça 75 a 81. Gran partit de bàsquet que s'ha viscut a Fontajau.

(Min 40). Falta sobre Laprovittola. Anota els dos tirs lliures. 75 a 81. 16 segons per acabar el derbi.

(Min 40). Ike Iroegbu suma dos punts més per posar el 75 a 79. Temps mort demanat per Roger Grimau. Resten 24,2 segons per acabar.

(Min 40). Cistella de Laprovittola i dos tirs lliures més per posar el 73 a 80 en el marcador. Temps mort demanat per Katsikaris. Resten 29 segons per acabar el partit.