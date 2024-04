Contratemps del Peralada per ser al play-off (1-2)

El Peralada ha perdut 1 a 2 contra la Grama i ha deixat escapar una bona oportunitat per mantenir el pols per ser al play-off a Prat i Escala. Els xampanyers es queden amb 40 punts, a tres del Prat, que ocupa l'última plaça de play-off, i a dos de l'Escala, setè.

El conjunt d'Àlex Marsal ha començat bé el duel amb un gol de Micaló en el minut disset. El defensa ha enganxat una volea des de lluny per superar Sergio. L'alegria ha durat poc al Municipal perquè els colomencs han empatat poc després. Palomeque ha rematat al segon pal un córner per anivellar el duel. Els alt-empordanesos no han digerit bé el gol i d'un servei de banda en el temps de descompte de la primera part han encaixat el segon en una pilota que ningú ha estat capaç de rebutjar.

En un enfrontament molt igualat, Ferran López ha sigut qui més a prop ha estat d'igualar el marcador a la segona part. Sense poder concretar, el Peralada s'ha quedat sense poder sumar cap punt.