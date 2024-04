L'Olot guanya a Reus i ja és virtualment a Segona RFEF (0-2)

No és oficial ni matemàtic, però és oficiós. L'Olot és campió de Tercera Federació després d'imposar-se 0 a 2 al Reus i ampliar fins a 15 punts el marge de punts quan resten els mateixos per finalitzar la lliga.

La derrota de l'Hospitalet al camp del Girona B havia deixat en safata el títol als olotins. Una oportunitat que no es podia deixar escapar al Baix Camp. La primera gran ocasió dels garrotxins ha estat a les botes de Forés. El de Sant Gregori ha combinat amb Mas i ha estavellat la pilota al pal (21'). El conjunt volcànic no ha tingut ni temps per lamentar-se perquè Mas no ha perdonat en la següent ocasió un minut després (25'). El selvatà no ha fallat en un dia clau per l'equip. Els olotins han pogut fer el segon abans del descans, però les ocasions d'Urri i Mas s'han trobat una bona resposta de Verdejo sota pals.

El porter local tornaria a ser protagonista a la segona part amb una aturada a Juvi. A l'àrea contrària, Batalla també ha estat crucial per mantenir l'avantatge dels visitants. La sentència del matx aniria a càrrec de Maynau. El de Tossa ha tret a passejar l'esquerra per fer el segon. L'Olot ha fet la feina i només li queda poder celebrar a casa, amb la seva parròquia, el campionat de lliga.