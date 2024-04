El TAD notifica al CSD que obre expedient a Rocha i valida les eleccions a la presidència de la RFEF

El Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD) ha notificat aquest dilluns al Consell Superior d'Esports l'obertura d'expedient a l'ex president de la Comissió Gestora de la RFEF Pedro Rocha, i ha validat les eleccions a la presidència en la quals el mateix Rocha és l'únic candidat.

Segons informa el portal jurídic 'Iusport' i recull Europa Press, el TAD ha remès al CSD l'obertura d'aquest expedient sancionador a Pedro Rocha i a la resta de membres de la Comissió Gestora per haver-se excedit en les seves funcions arran d'una denúncia presentada pel president de Cenafe, Miguel Galán.

Galán va cursar aquesta denúncia davant el CSD, que va traslladar una petició raonada davant el TAD per la presumpta comissió d'una infracció molt greu per part de Pedro Rocha per prendre decisions com la renovació del seleccionador nacional, Luis de la Fuente.

Pel fet que es tracta d'una infracció molt greu, la Comissió Directiva del CSD podria acordar la suspensió provisional de Rocha en el cas de prendre possessió com a president de la RFEF el pròxim 26 d'abril i destituir-lo si fos sancionat pel TAD, ha advertit el portal 'Iusport'.

D'altra banda, el TAD ha desestimat un altre recurs formulat per, entre altres, Miguel Ángel Galán contra la convocatòria d'eleccions a la presidència de la RFEF en considerar que alguns membres com els ex seleccionadors nacionals Luis Enrique Martínez i Jorge Vilda encara no haurien perdut la condició d'assembleistes i tenen el dret de vot.