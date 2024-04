Regan Magarity, inclosa en el cinc ideal de la Lliga

En un curs complicat, l'Spar Girona també troba motius per sentir orgull. La jugadora sueca Regan Magarity forma part del cinc ideal del campionat, que es completa amb la presència de la gironina Queralt Casas (València Basket), Leo Fiebich (Casademont Saragossa), Mariona Ortiz (Casademont Saragossa) i Sika Koné (Perfumerías Avenida).

En unes declaracions a la Lliga, Magarity explica que «només volia donar les gràcies a tots aquells que m'han votat per a un premi que significa molt per a mi i que és tot un honor poder rebre, perquè hi ha jugadores realment increïbles en aquesta lliga. Un agraïment especial a les meves companyes d'equip per fer-ho possible i als meus entrenadors. I, especialment, a tots els nostres aficionats, ja que sou espectaculars mostrant-nos el vostre amor i suport durant tota la temporada».

La jugadora de l'Uni Girona, que afronta la primera temporada al pavelló de Fontajau, presenta un impacte extraordinari des del joc interior. Va ser l'MVP de la jornada 14, en el derbi contra el Cadí La Seu, on va signar un 35 de valoració gràcies als seus 25 punts, 10 rebots, 1 assistència, 2 recuperacions i 6 faltes rebudes. Magarity també ha estat protagonista en cinc setmanes, dins de l'equip ideal de les jornades 8, 11, 14, 18 i 22.

Pel que fa als números, ningú no li pot discutir la seva importància, tant amb Laura Antoja com amb Roberto Íñiguez. La sueca té una mitjana de 13,4 punts, 7,7 rebots, 1,1 assistències, 1,2 recuperacions, 0,3 taps, 3 faltes rebudes i un 19 de valoració en 26,36 minuts de joc al llarg dels 29 partits disputats.

L'Uni Girona, que encara ha de confirmar el seu quart lloc en la classificació, pensant en els play-offs pel títol, tindrà en Magarity una de les peces clau per somiar que encara pot dir-ne alguna de grossa d'aquí a final de temporada. Segons quina sigui la seva posició final, les gironines se les veuran amb el Jairis o el Movistar Estudiantes.

Tot es desvetllarà dissabte en el duel a Fontajau contra el Gran Canària. Amb Magarity, esclar.