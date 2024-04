El Jairis es perfila com a rival de l’Spar Girona als quarts de final

L’Spar Girona va perdre una oportunitat d’or per assegurar el quart lloc a la fase regular de manera matemàtica amb una derrota en el derbi davant el Barça CBS (72-70). En conseqüència, el conjunt dirigit per Roberto Íñiguez encara no té confirmat el factor pista a favor en els quarts de final del playoff per conquerir el títol de la Lliga Femenina Endesa i, malgrat tenir la classificació final ben encarrilada amb una victòria més que els seus principals perseguidors (17) -l’Hozono Global Jairis i el Movistar Estudiantes-, se la juga aquest dissabte en l’últim duel de lliga contra l’Spar Gran Canària a Fontajau (19h). Les gironines depenen d’elles mateixes i han de guanyar si no volen estar pendents dels resultats dels rivals.

Ara mateix, el Jairis és el principal candidat a ser el rival de l’Uni als quarts de final. L’equip murcià ocupa la cinquena posició, després d’imposar-se diumenge passat al Cadí la Seu (78-65), amb els mateixos 16 triomfs que l’Estudiantes, sisè, el qual la passada jornada va perdre contra el líder Perfumerías Avenida (63-69). En aquest sentit, les d’Íñiguez tenen l’obligació de guanyar el Gran Canària per esquivar una carambola de resultats que les podria dur al cinquè lloc. L’equip de Tony Viera, que es va fer càrrec de la banqueta al febrer per la dimissió de José Carlos Ramos, però, volarà a Girona sabent que només li val la victòria per obtenir la salvació a la categoria i evitar el descens. Porten sis triomfs en els últims vuit partits.

El basket-average decidirà

En el cas que la situació a la classificació no canviï, l’Spar Girona jugarà la tornada de quarts de final dels playoffs -és a dir, el duel definitiu i decisiu- a Fontajau el diumenge 28 d’abril. L’eliminatòria seria contra el cinquè de la fase regular i l’anada seria el dijous 25 a Múrcia.

No obstant això, encara hi ha la possibilitat que les gironines finalitzin la lliga en el cinquè lloc. Això passaria si les d’Íñiguez perden contra el Gran Canària i tant el Jairis com l’Estudiantes guanyen els seus respectius partits de la 30a jornada davant l’Araski i el Ferrol, respectivament. Això portaria un triple empat, resolt a mode de lligueta. En els enfrontaments d’aquesta temporada contra murcianesi madrilenyes, l’Uni ha sumat dos triomfs i dues derrotes amb tots dos. Mentre que el Jairis ha aconseguit tres victòries i una derrota; i l’Estudiantes només ha guanyat un duel.

Si l’Uni perd, l’altre escenari que les deixa cinquenes és el triomf de l’Estudiantes i la derrota del Jairis, perquè les madrilenyes tenen l’average a favor. L’Uni, en canvi, el té guanyat a les de Múrcia.

El play-off s’estructura en dues eliminatòries a anada i tornada (quarts i semifinals), i només amb possibilitat de pròrroga al segon partit, i una final que serà al millor de tres. En una hipotètica semifinal, l’Spar Girona es trobaria amb l’Avenida i evitaria, així, el València fins a la final.

El pitjor Uni dels últims 13 anys No està sent una temporada fàcil per a l’Spar Girona. Si bé l’equip de Roberto Íñiguez es va quedar molt a prop d’aconseguir la gesta a l’Eurocup, arribant a les semifinals per segona vegada a la història, a la lliga no ha acabat de tenir la fiabilitat i regularitat a la qual tan estava acostumat. A falta de disputar-se l’últim partit de la fase regular de la Lliga Femenina Endesa, les gironines ocupen el quart lloc de la classificació amb 17 victòries i 12 derrotes. En total, s’ha perdut contra el Casademont Saragossa (65-38 i 50-60), Perfumerías Avenida (68-52 i 62-66), Movistar Estudiantes (60-78), València (47-57 i 74-52), Kutxabank Araski (52-63 i 72-65), Hozono Global Jairis (69-65), Celta Zorka Recalvi (57-64) i Barça CBS (72-70). Per trobar uns números similars respecte als partits perduts, cal remuntar-se fins a més d’una dècada enrere, concretament en el curs 2010/11, quan es van encaixar 13 derrotes. Estem parlant, doncs, del pitjor Uni dels darrers 13 anys. També es van encaixar 13 derrotes l’exercici 2009/10, coincidint amb l’estrena del club a la màxima categoria del bàsquet femení espanyol.

