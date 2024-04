El Bàsquet Girona ja ha utilitzat 19 jugadors aquesta temporada

L’arribada de Gabe York al Bàsquet Girona per cobrir la baixa del lesionat Kenny Chery representa el 19è jugador utilitzat pel club aquesta temporada a la lliga ACB. Amb aquesta incorporació cada cop és més a prop el límit de 20 fitxes inscrites per curs que permet la competició, tot i que els vinculats, com seria el cas de Pau Sala, no computen. Així, tot i haver fet servir 19 peces, en comptarien 18 i encara es podrien fer dos fitxatges més, tot i que a cinc jornades pel final de la fase regular, això no passarà i s’acabarà amb els que hi ha.

Ara mateix la plantilla la formen setze jugadors, inclòs Sala, del Salt. En cada jornada els clubs només poden alinear a l’acta dotze jugadors i això obliga Fotis Katsikaris a fer descartaments. Sala sol ser un d’ells, l’altre és Kenny Chery, lesionat, que segueix formant part de la plantilla, i després cal afegir-n’hi dos més. Només hi ha dos homes que aquesta temporada hagin disputat tots els partits, Ike Iroegbu i Mindaugas Susinskas (29), amb Èric Vila i Quino Colom (27), tot i que han anat perdent protagonisme, i Sergi Martínez, Stefan Djordjevic, Jaume Sorolla i Yves Pons (26), ben a prop. York, l’últim d’arribar, tot just va debutar diumenge en el derbi contra el Barça. Va aportar sis punts amb un 2/5 triples.

El club, aquest curs, ha tallat tres jugadors des que va començar la temporada, Markel Brown, Corey Davis i Brae Ivey. I un dels que va arribar amb el curs ja començat, Chery, es va lesionar de gravetat a la pista del Tenerife i en té per dies. Per altra banda el Bàsquet Girona també va haver de moure fitxa a la banqueta. Una funesta ratxa de set derrotes seguides va acabar amb Salva Camps i va portar Fotis Katsikaris.

