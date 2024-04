Descobreix tots els beneficis físics de l'escalada: per què ajuda a viure més i millor

Fa temps que els escaladors van deixar de fer servir exclusivament el gimnàs per preparar-se de cara a la muntanya. Des de fa dècades, els rocòdroms urbans permeten a l'escalador estar en forma i realitzar un desplegament físic el més similar possible al que la naturalesa li exigirà. I, si cal més, són les peses i màquines de gimnàs les que ja s'han traslladat a alguns rocòdroms per completar aquesta posada a punt. Aquest darrer cas és per a un ajust fi, perquè l'escalada per si mateixa és una espectacular eina per a la salut física (a més de per a la salut mental).

Espanya és un gran amant de l'esport amb sis de cada deu ciutadans practicant-ne algun de manera regular. Aquesta xifra explica bona part del boom dels rocòdroms urbans -ja n'hi ha més de 300 per tot el país- i de l'explosió de l'escalada esportiva -és la cinquena federació per nombre de llicències, la segona en el cas femení-. O que ja se celebrin esdeveniments gegantins com el que tindrà lloc al juny a Arroyomolinos -anomenat Madrid Climbing-, que és una festa de l'escalada que va més enllà de l'esport en si. I és que molts escaladors busquen en la paret i ‘boulder’, a més d'un moment de diversió i lleure, un benefici per a la seva salut. "L'escalada és una pràctica saludable amb nombrosos efectes interessants a nivell global per millorar l'estat físic general, el control motor, la coordinació, la velocitat, la destresa i la força", assenyala el Doctor David Rodríguez Sanz, professor titular de la Universitat Complutense de Madrid, a la Facultat d'Infermeria, Fisioteràpia i Podologia.

FORÇA

L'escalada reforça músculs, ossos –especialment en nens i adolescents– i redueix la pèrdua de densitat òssia que succeeix de manera natural a partir de certa edat. “La musculatura del membre superior està molt sol·licitada en l'escalada per la qual cosa és interessant preparar-la adequadament i fer una programació, adequant els temps d'esforç i respectant temps de descans per no lesionar-se. L'escalada tendeix a augmentar la força del membre superior així com la capacitat de subjecció. Cal tenir precaució amb les agafades i entrenar específicament aquestes estructures per evitar lesions als dits, mà i canell”, indica el doctor Rodríguez Sanz, també expert en Fisioteràpia Esportiva, Valoració, Processos Terapèutics i prevenció de la lesió esportiva, que afegeix que “el membre inferior, a més, presenta un treball afegit amb postures i mobilitats que desenvolupen diferents posicions i moviments, cosa que aporta millores articulars i musculars”.

EXERCICIS DE FORÇA ESPECÍFICS D'ESCALADA / Shutterstock

EQUILIBRI I ESTABILITAT

Pel que fa a l'estabilitat, “l'escalada presenta beneficis en la musculatura del core abdominal a causa de l'augment de control motor i l'equilibri. De la mateixa manera, la musculatura dorsal i lumbar es veurà beneficiada amb un increment de la seva activitat i de la seva força”, continua el docent. Aquests moviments de l'escalada es tradueixen en una postura millor i una disminució dels mals d'esquena, a més d'una millor resistència i més flexibilitat.

ALTRES BENEFICIS PROPIS DE L'ESPORT

Com qualsevol altre exercici físic, la pràctica de l'escalada també comporta un increment del ritme cardíac i del flux sanguini, cosa que disminueix les probabilitats de desenvolupar malalties relacionades amb el cor; també es redueix el nivell de sucre a la sang i amb això el risc de patir malalties com la síndrome metabòlica o diabetis; es té un millor control del pes -i allò que això comporta per al correcte funcionament de l'organisme, músculs i articulacions-… En definitiva, com qualsevol altre esport, ajuda a prevenir malalties i fomenta una vida més longeva i saludable.

PREVENIR, MILLOR QUE CURAR

La particularitat de l'escalada fa que el calçat sigui una eina fonamental. Per aquest motiu i perquè cada escalador té uns peus diferents, és important que el calçat sigui adequat i per això es recomana acudir a un podòleg per prevenir i tractar les lesions que puguin aparèixer associades al mal ús dels peus de gat. De la mateixa manera, si algú es vol iniciar en aquest apassionant esport que aporta tants beneficis en diferents estructures anatòmiques, tambés es recomana visitar un professional sanitari per tal de prevenir lesions que es puguin desenvolupar associades a l'activitat.