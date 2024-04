Gündogan fuig de la queixa arbitral i lidera una dura autocrítica pels "regals" del Barça davant el PSG

A Xavi se l'emportaven els dimonis a Montjuïc. Primer, en el camp on va donar una patada una protecció publicitària expressant la seva fúria per l'actuació arbitral. I després, a la sala de premsa on el tècnic va denunciar que el col·legiat romanès Kosvacs havia "rebentat l'eliminatòria amb la innecessària expulsió" d'Araujo.

Aquest missatge va monopolitzar el discurs de Xavi en el comiat europeu, però no era compartit per jugadors de pes del seu equip, com Ter Stegen, un dels capitans, o Ilkay Gündogan, qui va abandonar el City campió de tot per a venir-se a Barcelona on es pot quedar amb les mans buides. "Tot era a les nostres mans i ho hem regalat de la manera senzilla", va confessar l'alemany en una xerrada amb CBS Sports.

"Estic decebut, molt decebut. Estàvem en una bona posició, no només després de l'anada, també després del nostre primer gol", es lamentava Gündogan.

El discurs de ‘Gundo’, un dels jugadors més autocrítics que han passat en els últims anys pel vestuari blaugrana, va abandonar qualsevol tipus d'excusa. "Crec que si xiula falta ha d'expulsar-ho i això ha canviat tot. Es pot xiular la falta a Araujo", va reconèixer Ter Stegen contradient la versió del seu entrenador.

La llista de fallades

Gündogan, que ja va denunciar després de la derrota en el clàssic amb el Madrid a l'octubre passat que veia coses que no li agradaven en el vestuari, va anar una mica més enllà. "En aquesta mena de moments tan crucials has d'assegurar-te d'arribar a la pilota. Has de tenir-ho clar. Si no, donar-li l'oportunitat al nostre porter. Tants minuts amb 10 et mata", va comentar l'exjugador del City explicant que no mirava l'actuació arbitral sinó a la decisió que va prendre el central uruguaià.

"Prefereixo, per descomptat, encaixar un gol allí o donar-li al davanter un mà a mà", va explicar Gündogan sobre la targeta vermella a Araujo (m. 29), que va condicionar, i de manera terrible per al Barça, el duel amb el Paris SG. "Tot era a les nostres mans, però ho van deixar escapar de la manera més fàcil", es va lamentar després el migcampista alemany.

Estava turmentat per la cadena de fallades que va cometre l'equip en els tres primers gols del conjunt parisenc. En el 1-1, signat per Dembélé, Cancelo va desatendre, i de manera imprudent, la seva esquena. En el 1-2, obra de Vitinha, i a la sortida d'un córner on no s'hauria de notar tant jugar amb un futbolista menys, el Barça es va oblidar de protegir la frontal de la seva àrea.

"De nou, un error, sí. Crec que hem de sortir i no deixar que dispari perquè estava molt lliure", va recordar Gündogan, incidint en que és una fallada intolerable. "Per a ser honest vull dir que tampoc és res que no hàgim entrenat", va reconèixer l'alemany. També Xavi va revelar a la sala de premsa de Montjuïc després del 1-4 que aquest tipus d'accions defensives estaven treballades.

"L'home més pròxim al jugador i a la pilota ha de sortir. Vitinha era el quart home. Ja ho saps. Algú ha de sortir", deia, una vegada i una altra, l'excapità del City. Doncs, ningú va sortir. Un gol que "no era necessari" encaixar, segons va denunciar Gündogan. Una cosa similar va ocórrer en l'imprudent penal de Cancelo sobre Dembélé, pròleg del 1-3 de Mbappé.