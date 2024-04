El CPA Girona supera amb nota el procés de reinventar-se

Muntar un disc en tres o quatre mesos no ha de ser fàcil i, encara menys, si el teu club aspira a competir entre els millors grups de xou grans del món. Però el CPA Girona ho va fer, i el procés de reinvenció que es va obrir a finals de l’any passat amb l’adéu de la històrica Nuri Soler i l’arribada del coreògraf Manel Villarroya, i de l’entrenadora Juliana Giovanardi, es pot dir que s’ha superat amb nota. L’enigmàtica coreografia +++ del debut de la nova etapa ha agradat. I ha agradat tant que, de moment, acumula dos subcampionats (Catalunya i Espanya, només per darrere del CPA Olot), i ja s’ha garantit que podrà competir el mes que ve a l’Europeu d’Itàlia, i a finals d’estiu, al Mundial de Rimini.

«Hem més que complert els objectius, estem contents tenint en compte que vam haver de muntar-ho tot en quatre mesos», valora Juliana Giovanardi. El tàndem que han fet amb Manel Villarroya ha donat els primers fruits i a Santander, en l’últim campionat d’Espanya, el CPA Girona hi va fer una brillant actuació que li va valer la segona posició. I aquesta té el valor afegit de dur-te, també, a l’Europeu i al Mundial, d’on el club gironí no se’n vol moure.

Aquestes dues properes competicions internacionals es celebraran a Itàlia. Per un costat, el Mundial, inclòs als World Roller Games, no portarà l’equip a fer equilibris per trobar finançament per volar a l’altra punta de món. Però a nivell competitiu, «a Itàlia es viu molt el patinatge, els clubs d’allà solen ser molt ben valorats, i serà complicat guanyar medalles allà, tot i que lògicament ho intentarem», assenyala l’entrenadora. Giovanardi explica que després d’una aturada per Setmana Santa han reprès els entrenaments amb vista als reptes que encara tenen, «focalitzats a treballar mancances detectades en el Campionat d’Espanya per reduir al màxim el nombre d’errors». L’entrenadora del CPA Girona insisteix que «volem rascar la posició més alta possible» i que la bona rebuda i els bons resultats obtinguts fins ara «ens animen a seguir treballant».

Per a l’Europeu i el Mundial un dels aspectes que també volen reforçar és que «per a moltes patinadores serà el primer cop que competeixin a nivell internacional, i patinar fora de casa no és mai fàcil perquè hi ha molta pressió». En paral·lel a aquesta feina mental i física, Juliana Giovanardi i Manel Villaroya tenen previst començar a preparar, després de l’Europeu del mes que ve, el disc que defensaran el 2025, amb més temps per poder-lo treballar amb calma «i sense tanta pressa».

L’estrena del disc +++ va fer-se el febrer passat a Fontajau en la primera edició de l’Open Catalunya, la competició que des d’aquest any substitueix els antics campionats territorials. Allà el CPA Girona hi va firmar un tercer lloc. Als campionats d’Espanya i Catalunya ho va millorar amb dos segons, i la sensació que el ball cada cop està més reforçat.