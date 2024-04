Iberdrola entre les principals marques patrocinadores del macrofestival d'escalada Climbing Madrid

Climbing Madrid està a punt d'arribar a Arroyomolinos, Madrid, del dilluns 10 al diumenge 16 de juny. Entre els noms que brillaran en aquest gran esdeveniment, en destaca un en particular: Iberdrola, una marca que no només patrocina, sinó que promou la igualtat i l'esperit de superació, especialment en l'àmbit femení.

¿Però què és Climbing Madrid? És més que un esdeveniment esportiu; és una autèntica festa que reuneix esport, competició, música, gastronomia i activitats per a tots els públics, amb accés gratuït. Des del Campionat d'Espanya de Dificultat i Paraescalada fins a exhibicions i xerrades de les estrelles més destacades de l'esport, com Chris Sharma, Shauna Coxsey, Carlos Suárez i Geila Macià, aquest esdeveniment promet emocions i experiències inoblidables per a tots els amants de l'escalada i el públic en general.

A més, serà una excel·lent oportunitat tant per als que vulguin provar aquest esport, el qual ofereix nombrosos i provats beneficis, com per a aquells que ja hi siguin aficionats, en un ambient únic i inigualable. Per això, es disposarà d'un impressionant mur de 5 metres d'alçada per 30 d'amplada -igual que l'utilitzat a les competicions de Copa d'Espanya-, equipat amb matalassos de seguretat, on monitors especialitzats orientaran i supervisaran cada escalada. Unes jornades de portes obertes per al gaudi de tots els interessats que s'animin a experimentar a Climbing Madrid.

Mentrestant, durant tota la setmana, l'esdeveniment estarà acompanyat de música en viu, de dilluns a divendres amb diferents bandes i grups musicals com La Milagrosa, Vangoura, Jase The Rockstar, Ani Queen i Crianza, entre d'altres; i el cap de setmana la música anirà a càrrec dels Djs Abel The Kid i Varoc, que proposaran animada música electrònica.

Escalada en la igualtat

Iberdrola, líder en el seu compromís amb la igualtat d'oportunitats, l'empoderament femení i la superació a través de l'esport, continua donant un suport indestructible cap a les dones en l'àmbit esportiu. I és que actualment l'entitat col·labora amb 32 federacions espanyoles, entre elles la FEDME (Federació Espanyola de Muntanya i Escalada), que es va unir el 2022 a l'acord de col·laboració que desenvolupa aquesta empresa des del 2016.

Climbing Madrid serà una aposta nova i interessant per continuar donant visibilitat i promoure aquests valors essencials que tant caracteritzen la companyia d'energia renovable, i que busquen, en definitiva, construir un món més just. Un encert tenint en compte que l'escalada és un esport que fomenta la igualtat entre persones i elimina barreres de gènere, edat i habilitat.

I d'aquesta manera, en un ambient distès i marcat per l'esperit inclusiu i innat de l'escalada, durant un esdeveniment sense precedents a Espanya, Iberdrola, a través d'una de les seves ambaixadores -actualment dona suport a 27 dones esportistes d'elit mitjançant el programa d'ambaixadores-, oferirà al públic una activitat única. Una destacada esportista hi compartirà la seva trajectòria i reflexions sobre la igualtat i l'impacte positiu de l'esport. Els assistents tindran l'oportunitat de viure una experiència inspiradora que motivarà i empoderarà tots els presents, tant els que ja persegueixen els seus somnis com les noves generacions.

Iberdrola se suma a la força de Climbing Madrid en un esdeveniment impulsat per la Comunitat de Madrid i l'Ajuntament d’Arroyomolinos. S’espera l’assistència d’unes 35.000 persones al llarg de la setmana, i per gaudir al màxim d’aquesta gran festa de l’escalada, comptarà amb zones de descans, àrea de ‘food trucks’ amb àmplia oferta gastronòmica, música, concerts, activitats, pantalles gegants i tota mena de serveis per amenitzar l'experiència.