Katsikaris: "Hem de tenir confiança fora de Fontajau"

De derbi en derbi. Després del Barça, toca la Penya. El Bàsquet Girona visitarà demà l’Olímpic de Badalona (12:30/Movistar Deportes 2) buscant la victòria que certifiqui la permanència matemàticament. El conjunt gironí vol assolir la salvació per mèrits propis i no per demèrits dels competidors.

La situació del pivot hongarès Gyorgy Golomán continua sent la mateixa que les últimes setmanes. Des de la jornada 25 que el pivot no ha tornat a jugar. En la roda de premsa postpartit contra el Barça, Katsikaris va explicar que aquesta setmana pensaven incorporar-lo de manera gradual, però no ha sigut així, "Desafortunadament Golomán no està al cent per cent, continua amb molèsties i està descartat per a demà", ha explicat el tècnic grec.

El Bàsquet Girona es trobarà a una Penya amb un nou dirigent a la banqueta. Dani Miret es va estrenar la setmana passada contra el Reial Madrid (95-92) en un partit marcat per polèmiques arbitrals. Fotis, que va arribar a Girona a mitja temporada, no ha volgut donar-hi molta importància aquest fet, "És un canvi d'entrenador, però és un entrenador de la casa. No és el mateix portar a un entrenador de fora que no coneix els jugadors. En Dani és un entrenador de la casa i que coneix bé als jugadors i els jugadors a ell".

Si bé és cert que el nou tècnic de la Penya coneix a la plantilla, el seu estil de joc és molt diferent del de Carles Duran, entrenador del Joventut de Badalona fins fa dues setmanes. Katsikaris ho ha assenyalat, "Contra el Madrid es va veure un equip que pressiona molt més el jugador que condueix la pilota i van pujar la intensitat en defensa i, en atac van intentar córrer més al contraatac. Són els dos punts que hem vist". A més a més, ha assenyalat als jugadors més rellevants, "Compten amb Andrés Feliz el qual està en un gran estat de forma. Ante Tomic és un perill a sota de cistella i, també és capaç de generar pels companys".

No obstant això, el tècnic grec ha volgut donar valor al treball diari dels seus jugadors, "Estic molt satisfet de com estem defensant, hem aconseguit interioritzar els automatismes defensius que buscàvem. Tenim una bona comunicació, utilitzem millor el cos i bloquegem molt millor el rebot. Estem a un bon nivell".

D'altra banda, el Bàsquet Girona és un dels pitjors equips de l'ACB a domicili. L'última victòria va ser el 4 de novembre contra el Zunder Palència. Katsikaris n'és conscient, "Buscarem tenir encert i, més confiança. Amb els nois ho parlem molt, hem de tenir més confiança fora de Fontajau. Necessitem un millor control de les emocions i del joc. Estar més concentrats i, sobretot, creure en el pla de partit. És vital llançar els tirs alliberats i creure que els ficarem. Tinc confiança amb l'equip i, que trobarem l'equilibri entre l'atac i la defensa".

A més a més, el Joventut de Badalona estarà de celebració per l'aniversari dels trenta anys de la Copa d’Europa que van guanyar a Tel-Aviv. Fotis no s'amaga en aquests escenaris, més aviat el contrari, "Primer, nosaltres hem de fer la nostra feina. L'ambient segur que estarà molt bé, a mi m'agrada quan jugues fora de casa i els aficionats locals pressionen molt. Ens pot ajudar a tenir una millor concentració i treure més suc de nosaltres mateixos. Et dona una motivació extra".