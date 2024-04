L'Uni guanya el Gran Canària i s'enfrontarà al Jairis a quarts (78-73)

Quartes en la fase regular. L'equip de Roberto Íñiguez acaba la lliga vencent al Gran Canària, però continuen els dubtes que han acompanyat tota la temporada. Aquesta derrota, juntament amb la victòria del Celta ha significat el descens de categoria de l'equip canari.

El primer rival del Play-off serà el Jairis. L'equip murcià ha fet una gran segona volta arribant a la cinquena posició. La seva entrenadora, Anna Montañana ha sigut guardonada com la millor entrenadora de la temporada. L'anada dels quarts de final serà el 25 d'abril a la pista del Jairis i, la tornada, a Fontajau, serà el diumenge 28. Ambdós partits encara s'ha de definir l'horari dels enfrontaments.

Tot i la necessitat de victòries d'ambdós equips, el partit ha començat tou i amb imprecisions. Les locals han anat de menys a més en el partit. A poc a poc les gironines s'han trobat còmodes, jugant sistemes per fer anotar des de la llarga distància. El primer avantatge significatiu (14-8) arribava quan faltaven tres minuts per acabar el primer període. Una permanència no es deixa de lluitar en el primer quart. El Gran Canària, després d'un temps mort demanat pel seu tècnic, trobava millors opcions per anotar, però sobretot, millorava notablement en defensa, deixant en quatre punts anotats a l'Uni Girona en els tres últims minuts del període (18-17).

Com a reflex de la temporada, el rendiment disminuïa durant uns minuts, però arribava la reacció gironina que col·locava el 29 a 19 en el marcador i, una altra vegada, l'entrenador rival havia de parar el moment dolç gironí. Ainhoa López i Marianna Tolo lideraven en defensa i en atac a les seves companyes. Repetint la mateixa seqüència, el Gran Canària reaccionava per ajustar el marcador (33-31). Un esbojarrat final de segon període en el qual cap dels dos equips ha aconseguit jugar el seu millor bàsquet ha deixat moltíssima igualtat per resoldre en la segona meitat.

Com un coet. Dos triples consecutius anotaven les visitants per capgirar el marcador. A més a més, Astou Ndour, campiona de la WNBA el 2017, començava a ser un punyal a prop de cistella (37-44). Regan Magarity i Lauren Nicholson, augmentaven el ritme ofensiu per tornar a apropar-se en el marcador. Magarity, escollida en el millor quintet de la temporada, a base de rebots i el seu llançament sumava punts de manera senzilla. L'escorta australiana sumava de tres en tres, gràcies a dos triples consecutius (47-49).

L'Spar Girona aquesta temporada ha demostrat, dins de la seva irregularitat, que no deixa de lluitar. Aquest tercer període marcat pel bon inici de les visitants, ha acabat marcat per uns grans minuts de les locals. Un triple d'Ainhoa López i la celebració de Roberto Íñiguez han sigut la prova (59-53).

Quan faltaven vuit minuts i amb l'Uni Girona jugant a un gran nivell, Roberto Íñiguez ha sigut expulsat de manera injusta i fulminant quan reclamava una tècnica per a una rival la qual havia estat fent gestos a un dels àrbitres. A partir d'aquell moment, el partit ha embogit (68-68). Contraatacs d'ambdós equips per anotar de manera senzilla i Fontajau que no ha deixat de pressionar en cap moment.

El 72 a 73 ha costat que marxés, però Magarity (14 punts) no afluixa en cap partit. Gràcies a la seva efectivitat jugant d'esquena a cistella, l'Uni Girona ha capgirat el marcador 76 a 73. Els nervis han sigut els protagonismes en el següents minuts. Quan faltaven 24 segons per acabar el marcador reflectia el mateix resultat.

Al final el Gran Canària no ha trobat una bona opció per empatar el duel i l'Spar Girona ha assegurat la quarta posició de la fase regular.