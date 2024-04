Un derbi amb molta fam de victòria

Derbi de necessitats a Badalona. El Bàsquet Girona buscarà avui una victòria que gairebé li garanteixi la permanència davant un Joventut en hores baixes (12.30 h., Movistar Deportes 2), que acumula ja sis derrotes consecutives i s’ha quedat sense opcions de classificar-se pels play-off, excepte miracle.

Els de Katsikaris, que malgrat les bones sensacions de la setmana passada contra el Barça tampoc estan en un moment massa bo -amb derrotes previsibles, això sí-, poden fer més gran la ferida badalonina i deixar enllestit el principal objectiu de la temporada, la salvació. És, a més, l’última oportunitat per no acabar la temporada amb un ple de derrotes en els derbis.

A simple vista, doncs, l’ocasió sembla immillorable, però aquesta és la mateixa lectura que pot fer la Penya del partit. I és que els verd-i-negres, tot i el seu curs decebedor, arriben amb la sensació d’haver recuperat les constants vitals després d’estar a punt de donar la campanada a la pista del Madrid en l’estrena del nou tècnic, Dani Miret. Així doncs, pel Joventut també és una oportunitat per donar una alegria a la seva afició i més tenint en compte que estarà de celebració pels trenta anys de la Copa d’Europa aixecada a Tel-Aviv.

Sobre el nou entrenador a la banqueta verd-i-negra, Katsikaris va comentar ahir que «no és el mateix portar a un entrenador de fora que no coneix els jugadors. En Dani és un entrenador de la casa i que coneix bé als jugadors i els jugadors a ell», va destacar el grec, que a més va avisar dels canvis que ha introduït Miret. «Contra el Madrid es va veure un equip que pressiona molt més el jugador que condueix la pilota, van pujar la intensitat en defensa i, en atac van intentar córrer més al contraatac».

Davant l’aparent millora badalonina, el Bàsquet Girona haurà de consolidar la gran versió defensiva i d’energia mostrada davant el Barça. «Estic molt satisfet de com estem defensant, hem aconseguit interioritzar els automatismes defensius que buscàvem. Tenim una bona comunicació, utilitzem millor el cos i bloquegem molt millor el rebot. Estem a un bon nivell», va posar en valor Katsikaris.

Amb això, els gironins tindran més opcions d’acabar amb la desastrosa dinàmica a domicili. Acumulen 10 derrotes consecutives i no hi guanyen des de les ja llunyanes Fires de Sant Narcís, el 4 de novembre davant el cuer Palència. Sobre aquest aspecte, l’entrenador del Bàsquet Girona explicar que «amb els nois ho parlem molt, hem de tenir més confiança fora de Fontajau. Necessitem un millor control de les emocions i del joc. Estar més concentrats i, sobretot, creure en el pla de partit. És vital llançar els tirs alliberats i creure que els ficarem. Tinc confiança amb l’equip i que trobarem l’equilibri entre l’atac i la defensa», va assenyalar.

Entre la veterania i la joventut

El tret distintiu de la Penya al llarg de les últimes temporades ha estat una exitosa barreja de jugadors veterans com Pau Ribas i Ante Tomic i de promeses del planter, entre les quals algunes ja són una realitat com Joel Parra, fitxat pel Barça el passat estiu, o Andrés Feliz. El base dominicà és la principal referència del conjunt verd-i-negre amb 15 punts per partit, mentre que a la pintura Ante Tomic continua sent un maldecap pels interiors rivals als seus 37 anys. Per l’altre costat, un dels problemes de la Penya està sent el fet de no disposar d’un tirador pur com tenien l’any passat amb la figura de Kyle Guy. De fet, és el quart equip que menys anota des de la llarga distància amb 7,9 triples per partit.