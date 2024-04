Katsikaris explota contra els jugadors per no seguir el pla de partit defensiu

Malgrat la lluita fins al final del seu equip, Katsikaris ha acabat molt empipat després de la derrota del Bàsquet Girona contra el Joventut i ha carregat contra els seus homes per no seguir el pla de partit que havia dissenyat en defensa. El tècnic grec ha recordat en roda de premsa que han al llarg de tota la setmana com reduir l'efectivitat de la Penya a prop de cistella. "L'objectiu era protegir la pintura ni que s'hagués de concedir algun triple. Què ha passat avui? Ens han anotat 55 punts a sota de l'aro", ha sentenciat un Katsikaris visiblement enfadat.

"Hem fet el contrari i no entenc el motiu. No sé si ha estat una falta de concentració, de determinació, però ens han faltat moltes coses. Hem rebut cistelles d'infantil", ha arribat a lamentar-se el grec. Preguntat sobre si s'ha plantejat introduir alternatives defensives, ha dit que el resultat tampoc hauria variat perquè "mentalment no hi érem. I no intentaré fer una zona de cop i volta un diumenge pel matí sense haver-la treballat", ha assenyalat.

El cert és que el malestar del tècnic del Bàsquet Girona amb els seus jugadors estava més que justificat perquè cada cop que els gironins tenien l'oportunitat d'entrar en el partit, la Penya anotava dos punts fàcils a sota cistella. Només l'encert exterior de l'últim quart, sobretot de Gabe York, ha permès maquillar una derrota que ha tingut una causa ben clara.