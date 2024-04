Dennis Carracedo i Aleix Garcia (CN Banyoles): El sacrifici de ser olímpics

A menys de 100 dies per l’inici dels Jocs Olímpics de París (ho faran el divendres 26 de juliol), els remers Dennis Carracedo i Aleix Garcia (CN Banyoles) són els únics esportistes gironins amb plaça confirmada. Segur que en seran més, amb els atletes Adel Mechaal i Esther Guerrero, la jugadora de bàsquet Queralt Casas, i el waterpolista Blai Mallarach entre les opcions més clares. Però, de moment, només són ells. Seran, a més a més, els seus primers Jocs, i en aquests mesos previs preparen al mil·límetre una estrena que, a banda d’històrica, també volen que sigui profitosa. Tan és així que ni ells, ni el seu entrenador, Carles Grabulosa, descarten res. «Només pensem en fer-ho el millor possible, i anem a lluitar per l’or», asseguren.

Dennis Carracedo i Caetano Horta, en doble skull lleuger, i Aleix Garcia i Rodrigo Conde, en doble skull pesat, ja compten els dies per ser als Jocs. Van lligar el bitllet, definitivament, el febrer passat. Però el CN Banyoles encara podria tenir dos representants més, a banda del tècnic Carles Grabulosa, a París. I és que Jordi Jofre i Manel Balastegui, amb els andalusos Gonzalo García i Antonio Díaz , tenen una repesca el mes que ve a Lucerna per mirar de classificar el 4 skull. Haurien de quedar entre els dos primers, amb Austràlia, Ucraïna i Noruega com a principals rivals. «Que hi vagin en Dennis i l’Aleix ja és un èxit per a l’equip de rem del club, un èxit increible i un premi al bon treball. Fa molts anys que estem fent les coses bé», apunta Grabulosa. Des del 1996, quan el bitllet olímpic en rem s‘havia d’aconseguir via una classificació, només Teresa Mas de Xaxars i el basc Mario Arranz (2004), i Manel Balastegui el 2021 a Tòquio, ho havien aconseguit. Van obtenir diploma olímpic gràcies al seu setè lloc (primers de la final B).

Carracedo i Garcia, amb els seus companys, s‘entrenen de dilluns a dissabte, durant hores. Cada dia remen un mínim de 20-22 quilòmetres, i el dia que més poden arribar a ser 50. Aquí cal afegir-hi després la feina al gimnàs, anant en bicicleta o corrent. Són professionals de l’esport gràcies a les beques ADO.

«Tenim clar que cada ens aixequem per guanyar l’or. Fem tot el que està a les nostres mans. No som candidats a l’or, les apostes no van a nosaltres. però volem acabar dient que ho hem fet tot, i veurem per a què ens dona això. La mentalitat i les ganes són l’or», diu l’entrenador, paraules i motivacions que subscriuen tant Carracedo com Garcia. Diumenge van marxar cap a Hongria per prendre part a l’Europeu, que «ens anirà bé per tenir referència de cara als Jocs. Els rivals mundials tots són europeus», apunta el tècnic.

Els dos regatistes banyolins estan «emocionats» amb el debut olímpic, que creuen que els arriba en un moment òptim. I aquesta setmana esperen demostrar ja de què són capaços a Hongria.

Subscriu-te per seguir llegint