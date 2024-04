Xavi Hernández es queda. Segons publica El Periódico de Catalunya, després d'una tarda plena de reunions, el Barça ha confirmat la continuïtat del tècnic fins que acabi el seu contracte el juny de 2025. La decisió s'ha adoptat en una cimera realitzada a la casa del president Joan Laporta, a la qual també van assistir Deco, el director esportiu, Rafa Yuste, vicepresident esportiu, i Alejandro Echevarría, que no té cap càrrec però exerceix una gran influència i poder en el club.

Tot va començar amb una cita a la ciutat esportiva de Sant Joan Despí entre Deco, el director esportiu, i Xavi, que havia donat dia lliure a la plantilla. Va durar poc més d'una hora i va sorprendre l'absència de Joan Laporta, que era a la seva casa al costat de Rafa Yuste, el vicepresident esportiu.

Però aquesta incompareixença del dirigent era, en realitat, un missatge institucional perquè pretenia deixar ben clar que el tècnic havia de xerrar primer amb el seu superior: l'executiu lusità. Després, tots dos, i per separat, es van dirigir cap al domicili particular de Laporta on, finalment, s'ha arribat a un acord.