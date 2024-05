Els equips gironins de Tercera acaben la temporada puntuant

La temporada per als equips gironins de la Tercera Federació s'ha acabat. L'Olot ha acabat el curs amb una golejada de campió contra la Muntanyesa (3-0), l'Escala també guanyat al camp de la Rapitenca (1-2), el Girona B ha empatat 0 a 0 a Reus i el Peralada ha firmat taules a Mollerussa (1-1).

L'Escala remunta a la Devesa

L'equip d'Aday Benítez tancava la temporada contra la Rapitenca sense res en joc. La derrota de l'anterior jornada contra el Prat va deixar els anxovers sense cap opció de disputar la promoció. Tot i això, els blaugrana no s'han relaxat contra l'equip montsianenc i han sumat un triomf per 1 a 2 amb remuntada inclosa.

Els locals, ja descendits a Lliga Elit, s'han avançat en el marcador en el minut 23. La reacció escalenca no arribaria fins a la segona meitat. Fortu ha igualat el matx en el 51 i un quart d'hora més tard ha estat Pime qui ha fet el segon. El davanter de Santa Llogaia d'Àlguema tanca el curs amb una nova diana. Temporada golejadora per emmarcar que complica la continuïtat del Pistoler, a qui no li faltaran ofertes en el mercat. L'Escala acaba amb 48 punts la temporada del debut a Tercera Federació, una actuació excel·lent per un nouvingut a la categoria.

L'Olot exerceix de campió

Fins a l'últim minut ha competit l'equip de Pedro Dólera. L'Olot ha volgut dignificar la competició i engreixar uns números de rècord en el darrer partit. Els garrotxins han golejat 3 a 0 la Muntanyesa per tancar un curs de somni amb un títol i ascens. En una primera part amb moltes ocasions clares a la banda local, el conjunt volcànic només ha pogut veure porteria un cop. Marc Mas ha batut Eric a passada de Roquet. El silenc ha estat el pitxitxi de la categoria i amb aquesta diana referma que ha estat el golejador més voraç de la Tercera Divisió.

A la segona meitat, els olotins han millorat l'eficàcia de cara gol. Mas i Roquet s'han tornat a trobar i aquest cop ha estat el vigatà qui ha marcat en el 55'. L'enfrontament el liquidaria Arnau Forés en el minut 65 amb la tercera diana.

La jornada ha estat emotiva a Olot, ja que ha estat l'últim partit defensant la samarreta del club d'Albert Blázquez. El de Besalú ha sortit d'inici i ha estat l'encarregat d'aixecar el trofeu de campions que ha entregat el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, abans del partit. Marxa el capità que sempre hi ha sigut quan el club l'ha necessitat després de nou temporades a l'entitat..

Albert Blázquez s'acomiada de l'Olot després de nou temporades / UE Olot

El Girona B firma taules a Reus

La feina d'assegurar la permanència ja estava feta i el Girona B anava a Reus sense res en joc. L'equip de Sergi Mora ha empatat 0 a 0 en un partit intranscendent i sense gols. El filial ha tingut les ocasions més clares, però ha estat a punt de perdre en una ocasió de Marc Tardiu en l'últim minut.

Un empat a Mollerussa

El Peralada no ha pogut acabar la temporada guanyant. Els xampanyers han empatat 1 a 1 al camp del Mollerussa. L'equip d'Àlex Marsal s'ha avançat a un quart d'hora del final mitjançant Júnior, però com ha sigut tònica en aquest tram de lliga ha encaixat un gol a les acaballes que el deixava sense guanyar. Lamine ha equilibrat el duel en el minut 85. Un punt intranscendent en un matx que serà recordat l'adeu de Lluís Micaló del futbol. El defensa penja les botes havent-se fet un nom en el futbol gironí i català.