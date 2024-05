Marianna Tolo no continuarà a l'Spar Girona

L'Uni Girona ha anunciat aquest vespre la no continuïtat d'una de les jugadores més importants de la plantilla, Marianna Tolo. El sostre de l'equip gironí les dues últimes temporades diu adeu després d'una temporada complicada, on el canvi de tècnic i una lesió en un dels moments claus de la temporada no han ajudat a gaudir del rendiment. Aquest és el primer comiat que fa el club gironí. La jugadora australiana de 34 anys ha tingut una mitjana de 8,9 punts i 4,4 captures en 28 minuts.

El club, en un missatge emotiu a les xarxes socials, li ha agraït tot el que ha aportat Marianna Tolo dins i fora de les pistes.