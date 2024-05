Transforma la manera com escales, si estàs començant en aquest esport

No és casualitat que l'escalada estigui guanyant més popularitat dia rere dia, ni que el nombre de rocòdroms al nostre país creixi de manera imparable. Perquè l'escalada, més enllà de ser un esport, és una forma de vida que fa l'existència més alegre i saludable als que la practiquen. Fomenta valors tan essencials com la companyonia, la tolerància, l'amistat, i tot i ser un esport individual, també alimenta l'esperit d'equip.

Si comences a escalar, enhorabona per la decisió:

Ara bé, per començar en l'escalada amb seguretat i determinació és fonamental tenir en compte alguns aspectes, especialment si vols gaudir al màxim de la teva experiència en aquesta nova aventura. Amb una base sòlida, sentiràs els teus progressos i posaràs en pràctica les teves millors habilitats. Segueix aquests consells i supera't a tu mateix.

1. Busca l’orientació d’un expert. Comptar amb un entrenador professional que t'ensenyi en què t'has d'enfocar a l'hora d'escalar, sens dubte marcarà la diferència. En primer lloc, gràcies a les seves recomanacions, ja des del primer moment aconseguiràs moure't de manera més eficaç i seràs capaç de resoldre les teves escalades amb més destresa. Et sorprendria saber quanta gent ha millorat el nivell significativament amb les indicacions correctes i el mètode d'entrenament adequat.

Segons Joaquín García-Bouza, llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i amb més de 20 anys com a entrenador d'escalada professional: “L'escalada comprèn molts mons diferents. És essencial que hi hagi algú amb experiència perquè t’hi pugui introduir, perquè comprengui quins perfils tens i quin tipus d'escalada va més amb tu”. I és que, actualment hi ha diferents modalitats d'escalada com l'escalada esportiva, el ‘boulder’, l'escalada clàssica, escalada en gel, ‘dry tooling’, escalada de velocitat..., i es poden practicar al medi natural o als centres ‘indoor’ , on es controlen tots els elements. Aquesta darrera opció resulta especialment beneficiosa per a aquells que estan començant, perquè fa que la iniciació sigui més senzilla.

2. Tria correctament la teva equipació. “Si has triat escalar en rocòdrom o en roca, serà primordial aconseguir uns peus de gat, que són el calçat específic per escalar. Aquests han de ser còmodes, però estrènyer una mica (sense fer mal) per augmentar la capacitat de precisió. Si optes per l'escalada esportiva, serà necessari l'ús d'arnès, corda, i altres materials de seguretat, encara que això anirà arribant a mesura que agafis experiència. Segons vas entrant en aquest esport se't van fent necessàries més eines i accessoris com ara magnesi per evitar l'excessiva sudoració, els raspalls per netejar agafades, cremes específiques per a mans, etc.”, assenyala Joaquín. D'altra banda, has de saber que a la majoria dels rocòdroms compten amb material d'escalada per llogar; des de peus de gat fins a arnesos i altres elements de seguretat. De fet, en molts centres trobaràs que pots fer servir magnesi de manera gratuïta. I igual que l'entrenador expert comenta, passat un temps, el més normal és que t'interessi comptar amb el teu propi equip.

No oblidis portar roba còmoda i que et doni llibertat de moviment.

Escalador cobrint les mans de magnesi en pols / Shutterstock

3. Segueix les mesures de seguretat. Joaquín subratlla: “La irrupció dels rocòdroms comercials ha democratitzat l'escalada i ara més que mai hem de parar esment a la seguretat. En aquest sentit, cal saber que l'escalada s'entén com una activitat de risc i, per tant, té unes mesures de seguretat. En aquest sentit, sempre recomanaré als iniciats que s'apuntin a un curs d'iniciació de qualitat i que segueixin les instruccions al peu de la lletra. La major part dels accidents succeeixen per distraccions o pel no coneixement de la normativa”.

Dit això, és molt important conèixer i seguir les normes establertes per cada rocòdrom. Recorda que aquestes regles hi són per minimitzar els riscos i, per tant, per protegir els escaladors de possibles accidents.

4. La tècnica serà la teva gran aliada. L'escalada, igual que la resta dels esports, té un component tècnic fonamental. Joaquín García-Bouza comenta que “si has decidit posar-te els peus de gat i no saps per on començar, et diria que comencessis amb un exercici molt senzill que consisteix a intentar trepitjar les agafades amb els talons aixecats per incidir sobre la punta dels peus -els peus de gat estan dissenyats per treballar sobre la punta dels peus, sobretot cap al dit polze-. Intenta, a més, portar els genolls cap enfora, ja que als primers estadis és fàcil equilibrar-se a manera de granota. Si a més pots estirar els braços, el teu cos se separarà de la paret i podràs tenir més espai de visió i estar menys aclaparat”.

Comptar amb un entrenador qualificat que t'ensenyi tècnica, millorarà les teves habilitats significativament. Així també ho recalca Joaquín: “Actualment, podem veure, sobretot a les xarxes socials, que gran part de la importància se li està donant a la part física. És essencial fer classes tècniques amb un expert, ja sigui en els primers estadis o en alt rendiment. Això es fa en la resta d'esports, és més, hi ha esports en què no es concep d'una altra manera; vegeu el tennis, atletisme, esquí, bàsquet, etc.”

Cada persona necessitarà un temps determinat per assimilar i poder aplicar la tècnica d'escalada. Però, un cop interioritzada, la teva escalada millorarà exponencialment i es notarà en la manera com et mous. I arribat aquest moment, prepara't per gaudir d'aquest esport en tots els sentits.

5. Sigues optimista. Si comences un itinerari d'escalada pensant que fracassaràs, el més probable és que sigui així. Tracta de fugir del pessimisme i de la negativitat, i no et posis obstacles abans de començar. Fes-te a la idea que tu pots amb tot fins que es demostri el contrari. Perquè així, multiplicaràs els teus èxits i satisfacció.