La fatalitat acompanya el Garatge Plana Girona a Alcoi i es queda a un pas de l'abisme (2-2 (1-0)

El Garatge Plana Girona ha caigut en la tanda de penals del primer partit del play-out de permanència davant l'Alcoi en un matx que ha estat a punt de guanyar en el temps reglamentari. Ara, els de Xavier García hauran de guanyar la segona entraga a Palau per forçar el matx de desempat.

Els gironins es van avançar en els primers compassos de partit amb un gol de Marc Vázquez, però els va durar poc l'alegria perquè quatre minuts més tard els locals van fer l'empat a través de Formatje. Amb aquest resultat s'arribaria al descans i a la represa, els dos equips es van mostrar més aviat conservadors i van generar poques ocasions de perill a la porteria contrària. I més a mesura que s'acostava el tram final, ja que rebre un gol aleshores podia ser letal. Amb aquest escenari, s'arribaria al final del temps regalmentari i tot es decidiria en deu minuts extra, o en la tanda de penals, de ser necessari.

Amb els dos equips carregats amb nou faltes, el matx es podia decidir per petits detalls com en una falta directa. I els gironins no deixarien escapar la seva gran oportunitat, en una falta directa que convertiria Marc Vázquez després d'errar-la inicialment però que els àrbitres la fessin repetir. En canvi, en l'altra porteria, Llaverola aturaria un penal i una falta directa i semblava que els gironins s'emportarien el primer punt de l'eliminatòria i un match-ball cap a Girona. Però llavors els gironins tornarien a patir la malastrugança que ja els ha acompanyat en d'altres partits de la temporada i rebrien el gol de l'empat de Pérez a 11 segons pel final.

Això ens abocava a la capritxosa tanda de penals, en què els dos equips es mostraven molt desafortunats però un solitari encert dels alcoians acabaria decidint el primer punt de l'eliminatòria. Els de Xavier García hauran d'encomanar-se a Palau per continuar amb vida.