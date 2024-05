El gironí Domènec Torrent, presentat davant dels mitjans com el nou entrenador de l'Atlètic de San Luis

Aquest dilluns, a les instal·lacions del Museu Nacional de la Màscara, el gironí Domènec Torrent ha sigut presentat davant els mitjans de comunicació com el nou entrenador de l'Atlètic de San Luis, club franquícia de l'Atlètic de Madrid.

El tècnic de Santa Coloma de Farners, de 61 anys, agafa el comandament de l'equip mexicà per al Torneig Obertura de 2024, després d'entrenar al Galatasaray turc durant la campanya 2021-22, al Flamengo brasiler en el curs 2019-20 i al New York City en 2018-19. També ha dirigit com a primer entrenador al Palafrugell, al Palamós i al Girona, abans d'unir-se a Pep Guardiola per formar part del seu cos tècnic al Barcelona, Bayern Munic i Manchester City.

La presentació del nou entrenador també ha comptat amb la presència d'Iñigo Regueiro, director esportiu de l'equip. D'acord amb les fonts del club, durant la seva intervenció, Regueiro ha expressat: "És un honor presentar a Domènec Torrent com el nostre nou director tècnic. Des de les primeres prèdiques que vam tenir amb ell, vam saber que era la persona ideal per a liderar el nostre projecte. Amb la seva experiència i lideratge, l'afició se sentirà completament identificada. Li desitgem molt èxit en aquesta nova etapa, que esperem que estigui plena de bons moments”.

Així mateix, segons el club, Torrent ha expressat: "Per mi és un gust poder treballar a la lliga mexicana, concretament a San Luis. És un repte i una il·lusió ser aquí per a intentar millorar i posar als 'potosinos' en els llocs que mereixen. Nosaltres el que volem és que l'afició se senti orgullosa del nivell de joc del seu equip, no només a San Luis Potosí, també a totes les ciutats de Mèxic”.