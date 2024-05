El Bàsquet Girona revolucionarà l’equipació de la mà de Puma

El Bàsquet Girona estrenarà la propera temporada, en el seu tercer curs seguit a la lliga ACB, noves equipacions. Es tanca l’etapa amb Nike i se n’obre una altra de la mà de Puma, que ja havia posat un peu a la màxima divisió masculina del bàsquet espanyol fa dos anys, a través del Baskonia. El club revolucionarà la samarreta amb dissenys propis i trencadors que fins ara no podia oferir perquè la multinacional americana no personalitzava les propostes per a cada club. El color vermell es mantindrà a l’equipació principal, però aquesta serà notablement diferent a l’actual.

Nike i Adidas són les dues principals marques de retail esportiu i sembla que se centren més en el futbol d’elit que no en lligues de bàsquet com l’ACB, on els beneficis per la venda de productes de marxandatge són molt superiors. Nike aquesta temporada només vestia el Barça i el Bàsquet Girona, mentre que Adidas únicament ha equipat el Reial Madrid i el Breogán. Les altres firmes de la lliga aquest curs han estat Mercury (Saragossa), Spalding (Joventut i Gran Canària), Pentex (Manresa), Vive (Granada), Austral (Tenerife), Geff (Obradoiro), Hummel (Andorra, Palència, UCAM i Bilbao), Joma (Unicaja) i Luanvi (València).

Amb l’acord amb Puma, que es rubricarà en breu, el Bàsquet Girona vol fer un pas endavant en el disseny de les equipacions, que aquesta temporada han sigut vermelles, blanques i negres. També hi va haver un disseny especial de Nike per celebrar el 10è aniversari del club que els jugadors van lluir en exclusiva coincidint amb la visita del Barça l’abril passat. El detall diferent era una banda daurada a les lletres i i o de la paraula Girona per jugar també amb el número 10. Nike havia acompanyat el club des dels inicis i, per exemple, el sènior sempre ha jugat amb equipacions d’aquesta marca des de la seva estrena la temporada 2017/18 a la lliga EBA. Puma, per la seva banda, es consolida com una de les firmes amb més projecció en aquest camp després de tornar el 2019 als patrocinis esportius.

Amb aquest canvi el Bàsquet Girona vestirà amb Puma, la mateixa marca que equipa el Girona FC des de la campanya 2019/20 en el marc d’un acord com a partner estratègic basat en el vincle que uneix la marca amb el City Football Group. La firma alemanya és una de les que més està creixent en el món del retail esportiu. A la Primera divisió de futbol, per exemple, Adidas es la marca que vesteix més clubs: Madrid, Osasuna, Celta i Granada. Puma n’ha tingut tres (Alabès, Girona i Valencia), els mateixos que Nike (Atlètic, Barcelona i Mallorca) i Castore (Athletic, Sevilla i Almería). Joma (Vila-real i Getafe); Hummel (Betis i Las Palmas), Macron (R. Societat i Cadis), i Umbro (Rayo), són les altres firmes de roba esportiva a l’elit del futbol espanyol.

Canvien les equipacions però es manté l’espònsor. El Bàsquet Girona es passa a Puma però a la samarreta hi mantindrà FIATC de patrocinador principal. L’asseguradora col·labora amb el club des dels temps a LEB Plata i va fer el pas a convertir-se en el patrocinador de referència amb el salt a la lliga ACB.

Subscriu-te per seguir llegint