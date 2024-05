Un altre èxit del Girona: Míchel és el millor entrenador de LaLiga

LALIGA ha revelat aquest vespre els guanyadors dels seus premis, LALIGA Awards, que es van lliurar juntament amb KAFD Globe Soccer European Awards, en una gala celebrada a Cala di Volpe (Sardenya). L'entrenador del Girona, Míchel Sánchez, ha estat un dels triomfadors, superant en la seva categoria Carlo Ancelotti (Real Madrid), Diego Simeone (Atlètic de Madrid), Ernesto Valverde (Athletic Club) i Marcelino (Vila-real). El tècnic, que ha rebut el guardó de mans de Fabio Capello, ha dedicat el premi al club i al director esportiu, Quique Cárcel, "per haver cregut en el projecte i en una idea de joc", i també al seu staff i a la seva família. "Aquest any hem fet història, hem vingut per quedar-nos. Espero que estiguem a dalt molts anys i sobretot amb aquest futbol que ha meravellat tothom", ha afegit. Es posa d'aquesta manera un brillant punt i final a la millor temporada de la història del Girona, tercer classificat de Primera amb 81 punts, i amb bitllet per a la propera edició de la Lliga de Campìons.

LALIGA va lliurar quatre premis a les seves categories anuals: millor gol, millor jugador, millor entrenador i millor jugador sub-23, a més dels guardons especials Team of the Season, que inclou 15 jugadors de diferents clubs, i el del campió de LALIGA EA Sports 23/24 al Reial Madrid. Miguel, Aleix, Savinho i Dovbyk, del Girona, van ser inclosos al Team of the Season, tal i com ja s'havia anunciat la setmana passada.

El Premi LALIGA a jugador de l'any se l'ha endut Bellingham (Reial Madrid), superant Kubo (Real Societat), Griezmann (Atlètic de Madrid), Dovbyk (Girona), Kirian (Las Palmas), Lewandowski (Barcelona) ), Vinicius (Reial Madrid), Isco (Betis), Aleix García (Girona) i Sorloth (Vila-real). Per la seva banda, el Premi LALIGA a millor jugador sub-23 se l'ha apuntat Lamine Yamal (Barcelona), per davant de Javi Guerra (València), Rodrygo (Reial Madrid), Couto (Girona), Savinho (Girona), Johnny (Betis), Cubarsí (Barcelona), Miguel Gutiérrez (Girona), Nico Williams (Athletic Club) i Kubo (Reial Societat). Els nominats al Premi LALIGA a Gol de l'Any eren vuit: Depay (Atlètic de Madrid), Cancelo (Barcelona), Coco (Las Palmas), Ruibal (Betis), Areso (Osasuna), Vinicius (Reial Madrid), Lamine Yamal (Barcelona) i João Félix (Barcelona). El guanyador ha sigut Areso, de l'Osasuna, per una diana contra el Getafe.