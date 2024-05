Saúl Robledo: “El Campionat de Dificultat a Climbing Madrid serà espectacular“

En el marc del festival d'escalada més gran del país, Climbing Madrid, que aquest any acull el Campionat d'Espanya de Dificultat i Paraescalada, així com el Campionat de Madrid de Dificultat (categories sub 18 i Absoluta), hem tingut l'oportunitat de conversar amb Saúl Robledo Arranz (Madrid, 1976), director tècnic de la Federació Madrilenya de Muntanyisme. En aquesta entrevista, explorem la seva visió sobre l'evolució de l'escalada, l'impacte d'elevar el nivell de les competicions, com la que se celebrarà properament a Arroyomolinos, i l'èxit dels atletes madrilenys.

¿Quins aspectes fan la Comunitat de Madrid adequada i mereixedora d'albergar un esdeveniment com Climbing Madrid?

La comunitat escaladora de Madrid és, principalment, una de les més grans d'Espanya. Tenim moltes zones d'escalada que fan que l'escalada ja es promogui des de la natura. A més, avui dia el creixement d'instal·lacions ‘indoor’ d'escalada ha estat increïble. Cada vegada són de millor qualitat i més grans, de manera que tots els escaladors de Madrid tenen molts llocs on practicar l'escalada i a més totes les modalitats, tant ‘boulder’ com dificultat i velocitat, serà força espectacular.

El Campionat de Dificultat d'Espanya i Madrid es durà a terme en un mur exterior amb els mateixos estàndards dels de Copa del Món de la IFSC. ¿Quin impacte creus que tindrà en la competició?

Serà força espectacular. Els darrers anys s'està tendint a intentar apujar el nivell de les competicions nacionals, i també el de les competicions regionals i autonòmiques. I, d'aquí a uns quants anys, el que hi haurà és un rànquing per poder participar en les competicions nacionals.

Crec que li donarà molta més espectacularitat perquè es poden equipar vies molt semblants a les de Copa del Món.

Pel que fa al nivell i rendiment de competidors aquest any, ¿com veus els escaladors de la Federació Madrilenya de Muntanyisme?

Estan a un nivell molt alt. Potser a Catalunya hi ha escaladors que estan una mica per sobre, però tenim madrilenys que ja han estat a copes d'Europa i han fet podis i, clarament, poden donar la sorpresa i guanyar en les seves categories, tant en categoria absoluta com en sub 18 a molt bon nivell.

¿Què veurem a la competició d'Arroyomolinos?

Els assistents tindran un grandíssim espectacle, veuran escaladors de tot Espanya i atletes escalant molt fort i molt bé.

¿Quines són les raons que hi ha darrere de l'èxit de l'equip madrileny d'escalada de velocitat?

Les raons principals són l'afany de la nostra seleccionadora i entrenadora de Velocitat, Bloc i Dificultat, que va veure aquesta oportunitat en aquest nou esport que estava sorgint. I des de la Federació Madrilenya li vam donar suport econòmicament, vam posar a la seva disposició tots els recursos possibles i es va contractar una persona especialista en escalada de velocitat, el nostre company Omid, de nacionalitat iraniana, especialista i competidor de velocitat al seu país, a banda de titulat en CCAFD (Ciències de l'activitat física i de l'esport). Arran d'això, vam començar a entrenar un equip de velocitat. Teníem 19 esportistes i el que vam fer va ser duplicar el nombre d'esportistes perquè l'escalada de velocitat es va convertir en l'esport en si, i hi va haver esportistes que només van voler ser velocistes, totalment concentrats i motivats a escalar la Velocitat. En molt poca temps, amb aquest entrenador, hem guanyat campionats d'Europa, moltes medalles a competicions nacionals i pràcticament tot l'equip de velocitat a nivell nacional és de Madrid.

Equip i escaladores de la Federació Madrilenya de Muntanyisme. Foto: FMM / Foto: Federació Madrilenya de Muntanyisme

¿Com us sentiu en haver estat pioners a incorporar un programa de tecnificació específic per a joves i futures promeses de l'escalada?

En certa mesura ens sentim orgullosos del que estem fent, sobretot perquè aconseguim que l'esforç que estem fent tant econòmic com de recursos i personal tingui la seva recompensa; que es vegi que els nois guanyen medalles, que segueixen il·lusionats, que volen continuar competint, això per a mi és el més important.

¿Com has viscut la popularització de l'esport de l'escalada els darrers anys?

És una cosa molt curiosa. Fa 35 anys que escalo i en aquella època ni ens ho imaginàvem, era una cosa que no ens cabia al cap. De fet, quan algú volia muntar un rocòdrom dèiem això no funcionarà, és impossible. La comunitat escaladora mai no voldrà pagar per anar a escalar. Però mira on som.

L'escalada és un esport que t'ajuda en la teva vida. A banda de fer exercici t'ajuda a nivell psicològic i això enganxa molt la gent. Ja no només és la part d'adrenalina, que és el que ens enganxava a nosaltres de joves, sinó que l'esport en si t'ajuda a viure millor.

¿Quin missatge enviaries a algú que s'hi està iniciant?

Els animaria a escalar, és un esport molt complet i encara que sembli que és només per a gent que està molt en forma, està a l'abast de tothom, perquè tots podem escalar. Cadascú s'adapta al seu nivell -es pot escalar una caiguda per sota penjada, una placa vertical o fins i tot tombada-. És un esport que genera molta confiança perquè depèn molt de tu i no només dels que estan treballant amb tu. I sobretot, que la comunitat escaladora és una comunitat en què s'ajuden els uns als altres, és un esport meravellós que t'enganxarà segur. Així que, que ho provi tothom.