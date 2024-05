El Bisbal busca espònsors per cobrir un pressupost de més de 200.000 euros

Paït i celebrat com cal l’ascens a LEB Plata, a partir del curs que ve, Segona FEB, els directius del Bisbal Bàsquet ja treballen per assegurar als despatxos la viabilitat de l’èxit assolit a la pista, contra el Bilbao, en la fase disputada a Llíria. Pel proper divendres 7 de juny, a les 20h, s’ha convocat una trobada al pavelló Vell per explicar al teixit empresarial del Baix Empordà i, per extensió, de tot Girona, el projecte que representa un salt de categoria com aquest. De moment ja hi ha una vintena de firmes inscrites. «Oferim diverses línies de patrocini, des del cercle central, els tirs lliures, les diagonals de pista i els protectors de les cistelles fins a les habituals tanques publicitàries del pavelló», detalla el director esportiu, Joan Ferrer. El club ja ha garantit la continuïtat de Solgironès com a espònsor principal, però per cobrir els més de 200.000 euros de pressupost que han calculat per no passar angúnies fa falta més suport.

El Bisbal també treballa a nivell esportiu. Carles Rofes, l’artífex de l’ascens des de la banqueta, seguirà una temporada més. També ja s’han començat a oferir les primeres renovacions als jugadors que interessa retenir. En paral·lel els directius també treballen a contrarrellotge per poder continuar jugant al pavelló Vell, atenent les exigències de la FEB. En aquest sentit ahir club i Ajuntament van mantenir una reunió on es van començar a estudiar les mancances de la instal·lació i de quina manera es podrien corregir (calen marcadors i cistelles noves, per exemple, a banda d’altres demandes).

La temporada passada la data límit per incriure’s a les categories FEB va ser el 14 de juliol. De moment la Federació no ha fet cap anunci en aquest sentit, avançant o retardant la data per a aquest proper curs. En tot cas a la Bisbal tenen clar que lluitaran per cobrir el pressupost i atendre les demandes federatives, per fer realitat el somni de jugar a la tercera divisió del bàsquet espanyol. «Aquest és un projecte de tots, volem aconseguir quant més suport millor», subratlla Ferrer, un dels grans responsables d’aquest memorable èxit esportiu.

