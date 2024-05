Catalunya i Panamà empaten en un festival ofensiu

Catalunya no va poder passar de l'empat en un duel molt semblant i amb gran ritme contra Panamà (2-2). El seleccionador Gerard López va donar minuts a tots els convocats, i Jutglà i Carles Aleñá van ser els golejadors per part catalana.

El matx va començar amb Catalunya imposant el seu ritme amb Oriol Romeu i Marc Roca portant la batuta de l'equip des del centre del camp. I va trobar ràpidament el premi amb un habitual del gol com és Ferran Jutglà. Mingueza va servir un excel·lent enviament perquè el davanter del Bruges superés la sortida del porter rival amb una efectiva vaselina (1-0)

Va intentar respondre immediatament el combinat panameny, però Arnau Tenas va fer una demostració de reflexos en la rematada a boca de canó de Freddy Góndola. El porter català no va poder fer res en una acció al cap de pocs minuts en què Eric Davis va anotar amb un precís cop de cap al segon pal (1-1).

Creixia Panamà a través del domini de la pilota i va tornar a aparèixer Góndola. El davanter panameny va rematar a l'escaire amb un potent xut per avançar els seus (1-2). No trobava la fórmula per fer mal Catalunya que se'n va anar al descans per sota al marcador.

Va sortir amb empenta la selecció dirigida per Gerard López. Primer la va tenir Marc Pubill després d'una gran centrada de Sergio Gómez i posteriorment va ser Carles Aleñá qui sí que va trobar porteria amb una rematada ben col·locada per empatar el duel (2-2). Catalunya ho va intentar fins al final sense sort per finalitzar amb empat un partit molt emocionant i agraït pels aficionats de la Nova Creu Alta.

Homenatge a Bojan i Sergio García

Abans d'iniciar el partit, la Federació Catalana de Futbol va homenatjar dos dels futbolistes amb millor i la trajectòria més llarga amb Catalunya: Sergio García i Bojan Krkić. Com a reconeixement per la seva dedicació i compromís amb la Selecció catalana, tots dos jugadors van rebre una samarreta emmarcada amb el lema “Gràcies per ser-hi sempre”.

Sergio García és el futbolista amb més partits jugats amb Catalunya, un total de 16 enfrontaments, i el màxim golejador amb 9 dianes, mentre que el de Linyola és el segon màxim golejador amb 7 gols en 8 partits disputats.