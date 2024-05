La jutgessa del cas Supercopa imputa Gerard Piqué i Pedro Rocha

La jutgessa que investiga el cas Supercopa, Delia Rodrigo, ha acordat atribuir a l'exjugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, la condició d'investigat per les comissions que va cobrar per portar la competició espanyola a Aràbia Saudita, segons especifica un acte de 30 de maig, a què ha tingut accés El Periódico d'Espanya, del mateix grup editorial. Piqué se suma a una llarga llista d'investigats que inclou l'expresident de la RFEF, Luis Rubiales, gran part del seu nucli de confiança a l'organisme federatiu i també a qui fos el seu vicepresident i ara és el seu successor, Pedro Rocha.

La jutgessa destaca en la seva interlocutòria que en els contractes entre la RFEF i l'Aràbia Saudita "es va incloure a més una clàusula que es va denominar 'essencial', per la qual la RFEF tractava de garantir el pagament de la comissió de 4 milions d'euros anuals a favor de Kosmos [l'empresa de Piqué], tot i que aquesta empresa formalment seria la comissionista de SELA", l'empresa pública saudita a través de la qual es va articular l'acord per portar la Supercopa a aquell país.

L'acte també destaca que Piqué era, en aquells moments, entre el setembre del 2019 i el desembre del 2020, jugador en actiu del Barça i que l'equip blaugrana jugava la Supercopa. També que el compliment total de l'acord hauria reportat a l'empresa de Piqué un total de 40 milions d'euros.

La interlocutòria també confirma la imputació formal de Rocha, després que la jutgessa li comuniqués 'in voce' aquesta condició durant la seva declaració com a testimoni. La jutgessa assenyala que era vicepresident de l'àrea econòmica quan es van cometre aquests presumptes delictes.

"Per raó del seu càrrec li hauria correspost si no la intervenció directa en la contractació amb Aràbia Saudita, d'11-9-19, sí la que correspondria segons la normativa interna federativa de procediment econòmic, a la intervenció de la Comissió econòmica que presidia (des del 15/10/2020) respecte de les addendes a aquell contracte que es van signar en data 29/12/2020", assenyala l'escrit.

I continua: "No obstant això, es va abstenir, pel que sembla, tant de convocar la Comissió econòmica per analitzar aquestes pròrrogues i afegits al contracte d11-9-2019, com, per al cas de no haver estat informat a temps o d'haver-se'l ocultat, reclamar l'expedient a posteriori atès el càrrec que exercia.