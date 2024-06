El Força Lleida s'afegeix a la festa catalana a l'ACB apallissant l'Estudiantes

No hi ha hagut color i el Força Lleida ha atropellat l'Estudiantes des del primer segon de la final d'ascens a l'ACB (70-85). Això vol dir que el curs vinent hi haurà cinc equips catalans a la màxima categoria: el Bàsquet Girona, el Barça, el Joventut, el Baxi Manresa i el conjunt lleidatà.