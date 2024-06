L'afició posa nota a la temporada del Bàsquet Girona

Una cinquantena d’aficionats del Bàsquet Girona es van trobar ahir a la cerveseria Doll per celebrar una petita festa de final de temporada en què es va posar nota a la temporada de l’equip i es va tractar tota l’actualitat que afecta el club.

De fet, a la pràctica, el que va tenir lloc és un programa més del Soterrani 35, que s’emet per Twitch cada setmana, però en ple directe obert a tota l’afició. El format distès en què es va desenvolupar el programa va afavorir una gran participació dels assistents i que es puguessin intercanviar impressions sobre el passat, present i futur del Bàsquet Girona.

La varietat d’opinions entre el públic feia difícil extreure conclusions concretes però com ja va fer notar Fontajau en el tram final de temporada hi ha algunes peces sagrades que han de ser el pal de paller del projecte de la pròxima temporada. La primera d’elles és a la banqueta. L’arribada de Fotis Katsikaris va sacsejar un equip desanimat i que estava en una dinàmica molt perillosa i va fer retornar la il·lusió a Fontajau. Entre l’afició i els integrants del Soterrani 35 no hi ha cap dubte. El grec ha de liderar l’equip aquest proper curs i hi ha confiança que es pugui forjar un projecte més a llarg termini. «Va venir de bomber i ara és arquitecte», van manifestar sobre el rol de Katsilaris. En paral·lel, l’afició està engrescada amb les expectatives d’aquesta temporada. «Cada vegada fem un pas endavant. I pel que s’està escoltant és fer dos passos endavant», comenten, que veuen amb il·lusió la possibilitat de jugar a Europa, sobretot perquè es podrien gaudir de més partits a Fontajau.

Si el grec ha de liderar el Bàsquet Girona des de la banqueta, al parquet no hi ha dubte que Ike Iroegbu i Juani Marcos han de ser fos dos fixes del nou projecte, tot i que la seva continuïtat encara no està assegurada. L’afició considera que han sigut dos dels jugadors que han ofert un millor rendiment, juntament amb l’última incorporació, el nord-americà Gabe York. En canvi, els assistents a la trobada van coincidir en que el rendiment d’Yves Pons va ser inferior a l’esperat i que Gyorgy Goloman va tenir una trajectòria de més a menys.

Sobre les travesses de possibles fitxatges, un dels noms destacats que ha sonat els últimes dies i que suposaria fer un pas de gegant en qualitat és el de Ricky Rubio, però no li donen massa credibilitat. «El rumor de Ricky em sembla totalment fantasia. Em sorprendria molt que un jugador de la seva talla acabés al Bàsquet Girona. Però benvingut sigui", va apuntar Guillem Recasens, membre del Soterrani. A banda, es va analitzar la fortalesa física dels jugadors al llarg de la temporada i es van comentar les sensacions que deixa el fitxatge en la direcció esportiva de Fernando San Emeterio.

Quan encara no ha passat ni un mes des del final de temporada, l’afició ja fa les seves travesses per un curs vinent que pot ser més intents que mai.